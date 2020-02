Prijs Suzuki Swift Sport met mild-hybridtechniek bekend

Eind vorig jaar werd bekend dat Suzuki een nieuwe 1.4 Boosterjet in de ontwikkelingskamers had staan, een geblazen viercilinder die in tegenstelling tot het huidige exemplaar over mild-hybridtechniek komt te beschikken.

De 1.4 Boosterjet Smart Hybrid vervangt de 140 pk en 230 Nm sterke 1.4 die Suzuki nu in de Swift Sport heeft liggen en komt in een later stadium zeer waarschijnlijk ook naar de Vitara. Uitgebreide technische gegevens zijn vooralsnog niet voorhanden. Wel weten we dat de benzinemotor zelf voortaan 130 in plaats van 140 pk opwekt. Wél ligt het koppel met 235 Nm iets hoger dan momenteel het geval is (230 Nm) en dat vermogen is ook nog eens eerder beschikbaar, bij 2.000 in plaats van bij 2.500 tpm. Suzuki spreekt van een afname van de CO2-uitstoot met maximaal 20 procent ten opzichte van de huidige 1.4 Boosterjet. Het brandstofverbruik moet op 4,7 l/100 km liggen, 15 procent gunstiger dan momenteel. Het wagengewicht neemt echter met 15 kilo toe. In tegenstelling tot het hybridesysteem dat Suzuki op de 1.2 in onder meer de Ignis (en Swift) levert, maakt het systeem in de 1.4 Boosterjet SHVS gebruik van 48V boordspanning.

Suzuki belooft tijdens de Autosalon van Genève alle definitieve specificaties vrij te geven. Wél kan AutoWeek exclusief melden welk prijskaartje Suzuki aan de vernieuwde Swift Sport hangt. De fiscale waarde, dus de prijs exclusief kosten rijklaar maken, ligt op €24.582. Dat is € 12 minder dan voorheen. De kosten rijklaar maken bedragen voor de uitgaande Swift Sport €805. Als die gelijk blijven, brengt dat de vanafprijs van de Swift Sport met zijn nieuwe mild-hybrid 1.4 op €25.387.