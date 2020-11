Prijs Nissan Micra 2021 bekend

Het leveringsgamma van de Nissan Micra ziet er volgend jaar net even anders uit dan dit jaar. De Micra krijgt een nieuwe N-Design-uitvoering en is op detailniveau vernieuwd.

Wie in de markt is voor een Nissan Micra, kan bij Nissan aankloppen voor een hele rits uitvoeringen. Basisuitvoering Visia moet de uitvoeringen Acenta, N-Connecta, N-Tec, Tekna, N-Sport en N-Style boven zich dulden. De zeven uitvoeringen waarin Nissan de Micra levert, worden opnieuw gerangschikt. Er blijven vijf uitvoeringen over. De Visia blijft de instapper en ook de daaropvolgende Acenta. Wel verdwijnt de daarboven geplaatste N-Connecta en ook de N-Tec moet het veld ruimen. De Acenta heeft de Tekna direct boven zich. Daarboven staan de nu N-Design geheten N-Style en de N-Sport.

N-Sport

De aanvankelijk als tijdelijke uitvoering geïntroduceerde N-Sport-uitvoering mag permanent blijven. Deze versie heeft diverse in hoogglans zwart uitgevoerde uiterlijke details. Zo zijn de spiegelkappen zwart, maar zijn ook de 17-inch lichtmetalen wielen in die kleur uitgevoerd. Standaard heeft de N-Sport led-kop- en mistlampen. Het interieur is onder meer bedeeld met stoelen die met alcantara zijn bekleed.

N-Design

De N-Design biedt meer uiterlijke keuze. Zo zijn diverse uiterlijke details, waaronder de spiegelkappen, in Gloss Black of in Chrome uit te voeren. Deze N-Design-uitvoering krijgt nieuwe 16-inch grote lichtmetalen wielen en heeft een interieur met stoffen stoelbekleding, maar wel met lederlook op de deurpanelen en het dashboard. Wie het echt bont wil maken, kan in de N-Design voor een Energy Orange-kleurig binnenste gaan.

Nissan schaaft ook 1.0 driecilinder bij, de momenteel nog 100 pk sterke benzinemotor die bij Nissan IG-T heet. Volgens Nissan voldoet die machine nu aan de Euro 6d-emissienorm die met ingang van volgend jaar in gaat. Technische specificaties zijn er nog niet. Het ligt echter voor de hand dat die 100 pk sterke machine net als de 1.0 in de Renault Clio is vervangen door een nu 90 pk sterke motor. Nissan belooft in ieder geval een verbeterde koppelkromme en dus een motor die beter bij de les is.

De vanafprijs van de Nissan Micra Visia ligt op €18.990. Een complete prijslijst volgt in een later stadium.