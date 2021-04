Prijs Nissan GT-R gaat de drie ton voorbij

De Nissan GT-R is inmiddels aardig op leeftijd. In december 2007 verliet het eerste exemplaar de productielijn in het Japanse Kaminokawa en een ruime dertien jaar later is de vierwielaangedreven exoot nog altijd nieuw te koop. Nissan heeft de biturbo 3.8 V6 net als de auto eromheen door de jaren heen middels diverse modeljaarupdates steeds aangescherpt, met als gevolg dat de ooit 485 pk sterke basisversie inmiddels al even 570 pk levert. De GT-R van modeljaar 2021 is nu ook in Nederland gearriveerd. De auto wordt daarbij over de gehele linie zo'n 3 procent duurder. Een relatief kleine prijsstijging, al zorgt het er wel voor dat de absolute topversie van de GT-R, die ruim 600 pk sterke Nismo-variant, meer dan drie ton kost.

De vanafprijs van de Nissan GT-R van modeljaar 2021 bedraagt €182.995 en daarmee is -ie ruim 5 mille duurder dan voorheen. Die kleine 183 mille is voor de Pure-uitvoering. Nissan levert de GT-R ook als 187.195 kostende Black Edition en als €188.300 kostende Prestige. Voor de GT-R Track Edition ben je voortaan een kleine €6.000 meer kwijt, die kost vanaf heden namelijk €203.795. De oppermachtige Nissan GT-R Nismo schurkte voorheen al tegen de drie ton aan, maar is door z'n prijsstijging van bijna €11.000 euro nu daadwerkelijk de 3 ton voorbij. Nissan vraagt €303.795 voor de GT-R Nismo.