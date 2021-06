Prijs jonge occasion in VS nu soms hoger dan nieuwprijs

Gebruikte auto's worden voor gemiddeld hogere prijzen verkocht dan een jaar geleden, nu er wegens het chiptekort en eerdere productiestakingen wegens de pandemie leveringsproblemen zijn bij nieuwe auto's. Dat is vooral goed te merken in de Verenigde Staten. Associated Press meldt op basis van cijfers van Black Book dat er het afgelopen jaar een gemiddelde prijsstijging van maar liefst 30 procent was. Dat leidt in steeds meer gevallen tot de bijzondere situatie dat jong gebruikte auto's duurder zijn dan toen ze nieuw verkocht werden.

Volgens Black Book's topman Alex Yurchenko zitten dealers om voorraad verlegen wegens het chiptekort en willen ze natuurlijk toch de boel draaiende houden. Daarom kopen ze soms auto's van 1 of 2 jaar oud in voor hetzelfde bedrag of al meer dan ze nieuw kosten, om er vervolgens nog een paar duizend dollar bij op te tellen voordat er een prijskaartje aan komt te hangen. Als voorbeeld noemt men een Toyota Tacoma, die in 2019 voor 29.000 dollar nieuw te koop was en nu bij een dealer staat voor 33.000 dollar. Volgens Yurchenko werden er bij een steekproef op een inkoopveiling maar liefst 73 modellen jong gebruikt aangeboden voor meer dan de nieuwprijs. Vooral de prijzen van populaire modellen als de Ford F-150 en Jeep Wrangler gaan hard, maar het breidt zich uit over meerdere en ook lagere segmenten.

De enorme prijsstijgingen lijken wel wat af te vlakken. Daarbij: het chiptekort is volgens de laatste verwachtingen nog niet voorbij, maar wel over het hoogtepunt. Er komt dus wat meer lucht als het goed is, maar echt koopjesjagen is er waarschijnlijk voorlopig nog niet bij. Overigens was er in Nederland in 2020 een gemiddelde prijsstijging van slechts enkele procenten bij occasions. Dergelijke taferelen lijken vooralsnog dus aan onze neus voorbij te gaan.