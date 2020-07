Prijs DS 7 Crossback E-Tense 225 bekend

Wie in de markt is voor een DS 7 Crossback met een plug-in hybride aandrijflijn, kon tot voor kort uit één aandrijflijn kiezen. De E-Tense 300 4x4 was namelijk de enige plug-in hybride versie die op de leveringslijst van de Franse SUV stond, maar die 300 pk krachtige aandrijflijn krijgt gezelschap van de minder krachtige E-Tense 225.

De DS 7 Crossback E-Tense 225 heeft een vanafprijs van €52.790. Voor dat geld rijd je de Be Chic-uitvoering. Hoger op de uitvoeringsladder staan de Performance Line en de So Chic, smaken die respectievelijk €53.990 en €54.890 moeten opbrengen. Het prijsverschil ten opzichte van de E-Tense 300 4x4 ligt over de gehele linie op €5.000. De DS 7 Crossback E-Tense 225 is per direct te bestellen. In oktober rollen de eerste exemplaren van de productielijn.

Als E-Tense 225 heeft de DS 7 Crossback een 180 pk sterke 1.6 PureTech-benzinemotor onder de kap, een machine die samenwerkt met een 110 pk sterke elektromotor. Het geheel is goed voor een systeemvermogen van van 225 pk en 360 Nm koppel, kracht die via een achttraps automaat naar de voorwielen wordt gestuurd. Dankzij een 13,2 kWh groot accupakket moet je 55 kilometers elektrisch kunnen afleggen. De topsnelheid in elektromodus ligt op 135 km/h.