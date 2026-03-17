Prijs benzine bijna hoger dan ooit: benzineprijs boven €2,50 per liter

Bijna een nieuw record

Benzine tanken bij tankstation (ANP)
Lars Krijgsman
Een nieuwe dag, een nieuwe stijging van de prijzen van benzine en diesel. De literprijs van benzine heeft op €0,001 na de recordprijs van drie jaar geleden bereikt.

Benzine is weer duurder geworden, zo blijkt uit cijfers van consumentencollectief United Consumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) van een liter Euro 95 (E10)is met 1,8 cent gestegen en ligt op €2,504. Daarmee is benzine op een haar na net zo duur als op het hoogste punt ooit. Op 8 juni 2022 werd een recordprijs van €2,505 per liter benzine aangetikt.

Ook diesel is weer duurder geworden. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel is met exact één cent gestegen en ligt nu op €2,482. De dieselprijs ligt niet zo hoog als het record van €2,519 dat op 10 maart dit jaar werd bereikt.

Belangrijk: de GLA is niet per se het bedrag dat je daadwerkelijk aan de pomp afrekent. United Consumers baseert de gemiddelde landelijke adviesprijs op de adviesprijzen van de grootste oliemaatschappijen.

