Prijs aan pomp loopt iets terug na piek afgelopen maandag

De adviesprijzen voor benzine en diesel in Nederland zijn de afgelopen dagen licht gedaald. Daarmee lijkt een stabilisering van de internationale olieprijzen, zij het met veel schommelingen, ook aan de Nederlandse pomp merkbaar. Wel blijft tanken een stuk duurder dan eerder dit jaar.

De adviesprijs voor benzine staat donderdag op €2,554, komt naar voren uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is 2 cent lager dan maandag, toen de prijs piekte op €2,574. De prijs voor diesel is iets harder gedaald, met bijna 4 cent tot €2,643 per liter.

Sinds 28 februari, de dag dat de Verenigde Staten en Israël Iran aanvielen, zijn de prijzen aan de pomp fors gestegen. Toen was de adviesprijs voor een liter Euro95 nog €2,286 en €2,09 voor diesel. Na de aanvallen brak er oorlog uit in de landen rond de Perzische Golf en sindsdien wordt de Straat van Hormuz door Iran dichtgehouden. Die waterweg is cruciaal voor het transport van brandstoffen uit de regio.