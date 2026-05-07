Genesis gaat het nu écht in Nederland proberen. Het premiummerk van Hyundai haalt drie elektrische modellen naar Nederland. Twee daarvan krijgen nu speciale First Editions.

De Genesis GV60, Electrified GV70 en Electrified G80 zijn de eerste modellen van Hyundai's premiummerk die in Nederland te koop zijn. Van alle drie die nieuwkomers hebben we je onlangs de prijzen verteld. De Genesis GV60 en Electrified GV60 krijgen nu een speciale First Edition.

De Genesis GV60 First Edition kost €52.050 en is daarmee iets duurder dan de reguliere instapversie, de Pure (€49.990). Je krijgt dezelfde 229 pk sterke elektromotor en 84 kWh accu, maar meer uitrusting. Zo heeft de First Edition extra zaken als automatisch dimmende zijspiegels en dynamische welkomstverlichting aan voor- en achterzijde. Ook is het Parking Package dat normaliter €1.110 kost standaard. Daarin zit onder meer een 360-graden-camera, Blind-Spot View Monitor, Parking Collision Avoidance Assist achter en Parking Distance Warning. Let op: het gaat hier om voorraadmodellen van de GV60 van modeljaar 2026. De prijs van €52.050 is gelijk aan wat de GV60 Pure van modeljaar 2027 gaat kosten.

De grotere Genesis Electrified GV70 First Edition kost €71.360 en heeft net als de GV60 het Parking Package standaard. Dit Parking Package omvat onder andere Augmented Reality Navigatie, Blind Spot View Monitor, Parking Collision Avoidance Assist achter, Parking Distance Warning en Surround View Monitor (360-graden-camera). Ook hier geldt dat je te maken hebt met een Genesis Electrified GV70 van modeljaar 2026 met extra uitrusting, voor de prijs van de instapper van het nieuwe modeljaar. De Genesis GV70 heeft altijd 490 pk, vierwielaandrijving en een 84 kWh accu.