Praktijkverbruik: zo zuinig is de Seat Leon (2013-2020)

De Seat Leon heeft de naam dat ze je op de snelweg om de oren vliegen. Het is een populaire leaseauto met een wat sportievere insteek, waardoor ‘dynamische’ rijders zich inderdaad aangetrokken kunnen voelen. In dit artikel is echter geen ruimte voor onderbuikgevoelens, we kijken naar de verbruikscijfers. Is de Leon, ondanks zijn imago, nog een beetje zuinig?

Om dat te ontdekken kijken we naar waarden in de AutoWeek Verbruiksmonitor, waar gebruikers zelf hun tankbonnetjes invoeren. We vinden maar liefst 95 Seat Leons van de vorige generatie! 25 daarvan hebben een 1.4 TSI, 1.4 TSI, EcoTSI of TSI ACT aan boord. Het zijn verschillende varianten van dezelfde motor, met vermogens tussen de 120 en 150 pk. ACT staat voor actieve cilinderuitschakeling, waardoor de viercilinder onder lage belasting op twee cilinders kan draaien. Daarnaast komen ook de 1.0 TSI en 1.6 TDI vaak voor in de Verbruiksmonitor, waardoor we een goed beeld kunnen schetsen.

Verbruik Leon 1.4 TSI

De grotere vermogens en bijzondere technieken ten spijt: in de AutoWeek Verbruiksmonitor staan alle waarden, gesorteerd van hoog naar laag verbruik, door elkaar. Wel is de zuinigste 1.4 TSI de zwakste motorvariant. De bestuurder van deze Leon 1.4 TSI 122 PK Style is erin geslaagd om ruim 20.000 kilometer lang met een verbruik van 1 op 20,4 (4,9 l/100 km) rond te rijden. De onzuinigste waarde, 1 op 13,1 (7,6 l/100 km) noteert een 1.4 TSI met 140 pk en cilinderuitschakeling. Gemiddeld laten alle 1.4 TSI’s 1 op 15,8 (6,4 l/100 km) noteren.

Verbruik 1.0 en 1.2 TSI

Acht van de Leon-rijders hebben een viercilinder 1.2 TSI onder de kap. Gemiddeld verbruiken ze met de instap-viercilinder 1 op 15,8 (6,4 l/100 km). De laagste waarde, 1 op 18,4 (5,4 l/100 km), komt op het conto van een 1.2 TSI Style met 105 pk. Met dezelfde motor is ook 1 op 13,8 (7,2 l/100 km) mogelijk, bewijst de chauffeur van deze Leon 1.2 TSI.

Bij de 1.0 TSI zien de waarden er veel gunstiger uit. Niet alleen het gemiddelde verbruik van de veertien rijders is met 1 op 18,4 (5,5 l/100 km) lager dan bij de 1.2 TSI, ook de uitschieters laten een gunstiger beeld zien. De zuinigste Leon met deze krachtbron reed ruim 200.000 kilometer met een bijna ongelofelijk verbruik van 1 op 24 (4,2 l/100 km), in totaal rijden drie rijders zuiniger dan 1 op 20. Als je minder goed je best doet is 1 op 14,8 (6,8 l/100 km) over een afstand van bijna 75.000 kilometer ook mogelijk, getuigt de minst zuinige rijder.

Verbruik Seat Leon diesel

Best zuinig dus, die Leon 1.0 TSI. Maar het kan zuiniger, want de 25 rijders van een Leon 1.6 TDI noteren gemiddeld 1 op 20,1 (4,99 l/100 km). Waar we bij benzinemotoren de grens van 1 op 20 als ‘magisch’ beschouwen moet een diesel beter zijn best doen. Eén rijder doorbreekt de 1 op 25-grens (1 op 25,1 / 3,99 l/100 km) en doet dat al ruim 170.000 kilometer lang. Slechter scoren dan 1 op 18 (5,6 l/100 km) doet niemand.

Tot slot de 2.0 TDI, waarvan zeven rijders hun verbruik hebben bijgehouden. Deze grote motor is met gemiddeld 1 op 17,1 (5,9 l/100 km) aanzienlijk minder zuinig. Toch doet de zuinigste 2.0 TDI-rijder het met 1 op 20,2 (4,96 l/100 km) niet slecht. De onzuinigste Leon 2.0 TDI laat tot slot 1 op 15,9 (6,3 l/100 km) opschrijven.

De Seat Leon laat gemiddeld gunstige verbruikswaarden zien. Wie het liefst gaat voor maximale zuinigheid is het best af met de 1.0 TSI-benzinemotor of 1.6 TDI-diesel. De Seat Leon laat over de gehele linie betere verbruikswaarde zien dan de Ford Focus en Alfa Giulietta. De hybride Lexus CT 200h doet het nipt beter dan de 1.0 TSI.