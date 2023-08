Zeg je Volvo, dan zeg je stationcar. Dat was tenminste tot voor kort het geval. Het lijkt er steeds meer op dat het merk in de toekomst vooral SUV’s voortbrengt. Liefst elektrisch, maar de dieselmotor is al een tijdje geleden in de ban gedaan. In dit artikel kijken we naar een nog niet eens zo oude Volvo die nu zo goed als onmogelijk lijkt. De laatste generatie V70 met vier- en vijfcilinder dieselmotoren. Hoe zuinig zijn ze in de praktijk?

In de AutoWeek Verbruiksmonitor hebben 49 V70-rijders hun brandstofverbruik bijgehouden. Opvallend genoeg zijn 45 van deze auto’s uitgerust met een van de verschillende dieselmotoren. Slechts drie rijden er op benzine, eentje op lpg. Daar kunnen we geen chocola van maken, dus richten we ons in dit artikel op de D3 en D4-diesels. Laat je niet misleiden door de badges: de ene D3 is de andere niet, wat in mindere mate ook geldt voor de D4.

Verbruik Volvo V70 D3

Onder de motorkap van de Volvo V70 D3 ligt altijd een 2,0-liter grote turbodieselmotor. Die wetenschap vertelt niet het hele verhaal, want in de eerste jaren was dit een vijfcilinder met, afhankelijk van het bouwjaar 163 of 136 pk vermogen. Vanaf halverwege 2015, modeljaar 2016, werd de vijfpitter vervangen door een viercilinder met 150 pk. Een motor waarvan de AutoWeek Verbruiksmonitor maar één waarde toont, we kijken dus voornamelijk naar vijfcilinders!

Rijders van deze traditionele Volvo-diesel scoren een gemiddeld praktijkverbruik van 1 op 16,2 (6,2 l/100 km). De minst gunstige waarde is 1 op 13,2 (7,6 l/100 km), terwijl ook 1 op 19,4 (5,2 l/100 km) mogelijk blijkt. Een waarde die is gemeten over een afstand van maar liefst 255.195 kilometer. Daarmee zou de motor, in Volvo-termen, ‘net ingereden’ moeten zijn.

Verbruik V70 D4

Bij de Volvo V70 D4 werd de vijfcilinder al eerder in de ban gedaan. Per modeljaar 2014, effectief november, huisde onder de motorkap een 181 pk sterke viercilinder. De Verbruiksmonitor toont voornamelijk waarden van ná dit bouwjaar, dus zien we eigenlijk alleen maar viercilinders. Interessant is dat het praktijkverbruik, ondanks het hogere vermogen, net iets beter uitpakt dan bij de vijfcilinder D3. Eigenaren rijden gemiddeld 1 op 16,5 (6,1 l/100 km) met hun V70 D4.

Uitschieters zijn 1 op 13,8 (7,3 l/100 km) en 1 op 19 (5,3 l/100 km), maar de ongunstigste waarde is bepaald op basis van drie tankbeurten. Niet erg representatief, dus zoeken we even verder. Het hoogste verbruik gemeten over een aanzienlijk langere afstand is 1 op 15,7 (6,4 l/100 km).

Wie nu zit te wachten op het verbruik van de krachtigere V70 D5 moeten we teleurstellen. Onvoldoende eigenaren hielden het verbruik van deze ‘powerdiesel’ bij, waardoor we daar geen conclusies aan durven te verbinden.