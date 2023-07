Praktijkverbruik Volvo V40: benzine- en dieselversies onder de loep

De Volvo V40 is met recht een volks-Volvo. Na introductie van het nieuwe model in 2012 gingen de verkoopcijfers al snel door het dak. In 2013, 2014 en 2015 verkocht het merk er in Nederland elk jaar ruim 10.000 van, met 12.310 exemplaren in 2013 als record. Fiscaal vriendelijke diesels gaven het model een flinke duw, al was hij er natuurlijk ook met benzinemotoren. De laatste nieuwe V40’s rolden in 2020 van de band, maar al die exemplaren zijn niet ineens verdwenen. Daarom, speciaal voor occasionkopers: zo zuinig is de Volvo V40.

Het motorengamma van de Volvo V40 is niet heel overzichtelijk. Tot halverwege 2015 waren de benzineversies T2, T3 en T4 voorzien van de 1.6 EcoBoost-turbomotor van Ford, daarna kregen ze verschillende vermogensvarianten van Volvo’s eigen motoren mee. Extra verwarrend daarbij is dat de auto’s met automatische transmissie de 1.5-driecilinder hebben en auto’s met handbak een 2.0-vierpitter. Omdat handgeschakelde auto’s in de Verbruiksmonitor vaker voorkomen, richten we ons daarop. Ook bij de diesels heeft Volvo in 2015 overigens een wisseltruc uitgevoerd, maar daarover later meer.

Verbruik Volvo V40 T3 benzine

De Volvo V40 in T3-uitvoering is de meest voorkomende benzine-V40 in de AutoWeek Verbruiksmonitor. Daarvan kunnen we dus de beste indicatie geven. Met de ‘oude’ V40 T3 met Ford-motor rijden eigenaren gemiddeld 1 op 14,6 (6,9 l/100 km), waarbij de bandbreedte ligt tussen 1 op 16,2 (6,2 l/100 km) en 1 op 13,5 (7,4 l/100 km).

Met de nieuwe Volvo V40 T3 rijden eigenaren gemiddeld 1 op 14,3 (7,0 l/100 km). De gunstigste waarde is 1 op 15,8 (6,3 l/100 km) en de minst zuinig rijdende bestuurder die een wat langere afstand aflegde, reed 1 op 12 (8,3 l/100 km). Daarbij moet wel worden aangetekend dat het hier gaat om een V40 Cross Country, een iets hoger op zijn poten gezet model.

Verbruik V40 D2 en D4 diesel

Zoals geschreven, voor de dieselmotoren geldt dat Volvo eenzelfde beleid voerde. In 2015 nam het afscheid van de Peugeot-diesels ten gunste van eigen motoren. Daarom kijken we zowel naar de D2-diesel van vóór 2015 als die van 2015 en later. Met de ‘oude’ V40 D2 rijden 45 eigenaren gemiddeld 1 op 19,8 (5,1 l/100 km). Het gunstigste verbruik is 1 op 24,6 (4,06 l/100 km), onderaan bungelt een D2 R-Design met een gemiddelde van 1 op 16,8 (6 l/100 km). Van de nieuwe D2 zijn maar weinig cijfers beschikbaar, maar met 1 op 19,8 is het gemiddelde praktijkverbruik hetzelfde.

Voor het extra vermogen van de Volvo V40 D4 betalen kopers een kleine prijs. Met de variant van vóór 2015 rijden ze gemiddeld 1 op 18,6 (5,4 l/100 km), van daarna zijn er te weinig cijfers beschikbaar voor een duidelijke conclusie.

Wel is duidelijk dat de Ford-motor en de latere Volvo-motoren in de praktijk weinig van elkaar verschillen als we ons puur op het verbruik richten. Welke je als occasion aanschaft, heeft op het aantal tankbeurten vermoedelijk nauwelijks invloed. Ook voor de diesels lijkt de invloed van de motorwissel beperkt.