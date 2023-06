Praktijkverbruik Volkswagen Passat TDI, TSI en GTE

Met de komst van de ID7 lijkt het lot van de Volkswagen Passat bezegeld, in Nederland laat de ID3 de Golf VIII immers ook al achter zich. Met de nieuwkomer in het vizier rijst de vraag: gaan we met de originele Passat een zuinige D-segmenter missen? Dat bepalen we aan de hand van échte verbruiksgegevens, bijgehouden door eigenaren en gebruikers.

De huidige generatie Volkswagen Passat gaat alweer sinds 2014 mee en kreeg in 2019 een nieuwe neus aangemeten. Onder de kap vind je alles, van 1.4 TSI (125 pk) tot 2.0 TSI (280 pk) en van 1.6 TDI (105 pk) tot de 240 pk sterke 2.0 BiTDI. Natuurlijk moeten we de plug-in hybride GTE niet vergeten, waarmee afhankelijk van het bouwjaar tussen de 40 en 50 kilometer elektrisch kan worden gereden.

Verbruik Passat TDI

In de AutoWeek Verbruiksmonitor zijn dertien Passats voorzien van 1.6 TDI-motor, zonder uitzondering met een vermogen van 120 pk . Het gemiddelde verbruik van deze auto’s bedraagt 1 op 19 (5,3 l/100 km). De spreiding is vrij groot: een naar eigen zeggen sportieve rijder haalt 1 op 16,1 (6,2 l/100 km) over een afstand van ruim 50.000 kilometer en bepaalt daarmee de minst gunstige waarde. Aan de andere kant vinden we een overwegend zuinige rijder die 33.618 kilometer wist af te leggen met een verbruik van 1 op 21,6 (4,63 l/100 km).

De 150 pk sterke 2.0 TDI is met twaalf bestuurders eveneens goed vertegenwoordigd. De krachtiger dieselversie laat, niet onverwacht, een hoger gemiddeld verbruik van 1 op 17,3 (5,8 l/100 km) noteren. De ongunstigste waarde: 1 op 13,9 (7,2 l/100 km) over een afstand van 14.000 kilometer. De gunstigste waarde werd berekend over bijna 120.000 kilometer en is met 1 op 20,4 (4,9 l/100 km) aanzienlijk beter.

Verbruik Passat TSI en GTE

Het verbruik van benzineversies van de Passat wordt minder vaak bijgehouden in de AutoWeek Verbruiksmonitor. De meest voorkomende motor is de 1.4 TSI, waarvan de reguliere variant 125 pk levert. De 1.4 TSI ACT, met cilinderuitschakeling, is met 150 pk iets krachtiger. Voor het verbruik lijkt dat weinig uit te maken, want zowel de zuinigste Passat 1.4 TSI (1 op 16 of 6,2 l/100 km) als de onzuinigste (1 op 13,4 of 7,5 l/100 km) heeft de ACT-variant onder de kap. Gemiddeld verbruiken de negen rijders 1 op 14,5 (6,9 l/100 km).

Tot slot is er de plug-in hybride Passat GTE, waarvan acht gebruikers hun benzine- en elektriciteitsverbruik hebben bijgehouden. De zuinigste GTE-rijder plugt blijkbaar regelmatig in en verbruikt zo 11,36 kWh stroom en 3,27 liter benzine per 100 km. De ongunstigste waarden zijn 6,28 kWh/100 km aan elektriciteit en 4,56 l/100 km aan brandstof. Kijk je sec naar het benzineverbruik, dan rijdt dus elk van deze pluggende rijders zuiniger dan 1 op 20. Daarmee lijken de tekenen voor de ID7 gunstig: elektrificatie deed ook de Passat al goed.