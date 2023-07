Praktijkverbruik Seat Arona: hoe zuinig is deze compacte cross-over?

Sinds de introductie in 2017 heeft Seat voor de Arona zo’n 9.000 Nederlandse klanten gevonden. In absolute zin geen slecht getal, maar in het drukbevochten segment van de cross-overs is de waarde allerminst indrukwekkend. De auto is het praktischere broertje van de Seat Ibiza, met wie hij ook zijn techniek deelt. Vrijwel alle Arona’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor zijn voorzien van de 1.0 TSI driecilinder met 110 of 115 pk. Hoewel kopers ook kunnen kiezen voor een 1.0 TSI met 95 pk, een ongeblazen 1.0 of juist een krachtigere 1.5 TSI lijkt dit in de praktijk nauwelijks te gebeuren.

Verbruik Seat Arona 1.0 TSI

Ondanks de verschillende vermogens is de 1.0 TSI in de basis hetzelfde, daarom durven we alle verbruikscijfers gerust op een hoop te vegen. Doen we dat, dan eindigen we met een gemiddelde van 1 op 17,2 (5,9 l/100 km). De zuinigste Arona-chauffeur moet zijn 1.0 TSI 110pk wel heel kalm hebben gereden, getuige het gemiddelde verbruik van 1 op 21,7 (4,61 l/100 km). De minst zuinige rijder haalde 1 op 14,9 (6,7 l/100 km) met een 115 pk sterke variant, maar hield het intikken van de verbruikscijfers snel voor gezien. De enige 1.0 TSI 95 pk-rijder scoorde net onder het gemiddelde: 1 op 17,1 (5,9 l/100 km).

Vergelijken we het verbruik van de Arona met zijn neef, de Volkswagen T-Cross, dan blijkt de Seat in de praktijk vrijwel verwaarloosbaar zuiniger. In dat artikel concludeerden we dat zuinige rijders beter af zijn met een Polo. Bij Seat zien we hetzelfde. Ook de Ibiza is zuiniger dan de Arona, maar in dit geval bedraagt het verschil in verbruik een bescheiden 0,3 liter per 100 kilometer.