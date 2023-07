Praktijkverbruik Saab 9-3: hoe zuinig is deze youngtimer?

Het merk Saab bestaat sinds mei 2014 definitief niet meer, maar de magische uitwerking op een grote groep liefhebbers blijft. Het merk staat bekend om zijn eigenzinnigheid, maar deze typering geldt misschien nog wel meer voor de rijders van het merk. Of zo’n Saab ook nog ’n beetje rationeel te verklaren is, uiteraard als occasion, ontdekken we in deze rubriek.

We kijken naar het praktijkverbruik van de Saab 9-3, zoals deze geleverd is tussen 2003 en het faillissement in 2011. De auto was verkrijgbaar als Sport Sedan, Sport Estate en Cabrio, die we in dit verhaal als één behandelen. Overigens zijn er ook na 2011 nog Saabs 9-3 geproduceerd onder de vlag van NEVS (National Electric Vehicle Sweden). Deze exemplaren verschenen tussen december 2013 en mei 2014 mondjesmaat vooral in Zweden op de markt, (slechts zes exemplaren kwamen naar Nederland), maar in laatst genoemde maand doofde het licht van de 9-3 definitief. De gedroomde revival van Saab bleef uit, met de nooit in serie geproduceerde NEVS Emily als laatste wapenfeit.

Verbruik Saab 9-3 1.8t

Goed, de Saab 9-3. Hoewel je de auto ook met ongeblazen 1,8-liter benzinemotor kon krijgen staat Saab volgens velen synoniem voor turbotechniek. In de AutoWeek Verbruiksmonitor treffen we dan ook voornamelijk de 1.8t geheten motor met 150 pk vermogen aan. Gemiddeld verbruiken eigenaren van een Saab 9-3 met deze motor 1 op 11,3 (8,9 l/100 km).

De minst zuinige rijder heeft een 9-3 Cabriolet, die zo te zien voornamelijk gebruikt wordt voor plezierritten. Het verbruik: 1 op 10,5 (9,5 l/100 km). Ook de zuinigste 9-3 1.8t blijkt een weinig ingezette cabriolet, waarvan de eigenaar 1 op 12,3 (8,1 l/100 km) scoort. Een 9-3 Sport Sedan die vaker wordt ingezet haalt 1 op 12,1 (8,2 l/100 km). Naar moderne maatstaven klinkt dat niet bijzonder zuinig, maar deze sedanrijder scoort wel mooi 12,2 procent beter dan de fabriek belooft.

Iets hoger op de ladder stond de Saab 9-3 2.0t, waarvan de grotere motor zorgde voor een bescheiden 25 pk vermogenswinst. Daar staat tegenover dat gebruikers gemiddeld 1 op 11,1 (9,2 l/100 km) verbruiken: nauwelijks onzuiniger dan rijders met de grotere motor.

En de diesels?

Tot slot kijken we naar de 1.9 dieselmotor, de 9-3 stamt immers uit de tijd dat je hiermee nog voor de dag kon komen. Met de 1.9 TiD-motor rijden eigenaren gemiddeld 1 op 17,5 (5,7 l/100 km), wat behoorlijk in lijn ligt met de door de fabriek opgegeven cijfers.

De Saab 9-3 is in geen geval een zuinigheidswonder, al doet hij heel aardig wat de fabriek destijds beloofde. Daarbij mogen we niet vergeten dat het hier gaat om een auto die al ruim twintig jaar oud is. En dan is er nóg een nuance: dankzij de turbo is een Saab-motor vrij eenvoudig te tunen naar veel hogere vermogens en daarvoor zijn veel Saab-rijders niet bang. Dit soort tuning kan zijn uitwerking hebben op het verbruik, zowel positief als negatief. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we niet weten of de auto’s in dit verhaal hardware- of softwarematig zijn aangepast.