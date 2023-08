Praktijkverbruik Renault Talisman: wat missen we?

Met de Renault Talisman verdween een van de laatste traditionele D-segmenters. En dan hadden veel exemplaren van dit model, gelanceerd in 2016, ook nog eens een dieselmotor onder de kap. Vroeger zou men dat een zuinige vertegenwoordigersauto noemen, maar inmiddels is het hele segment op sterven na dood. In dit artikel blikken we nog even terug op deze traditionele auto: een grote middenklasser met dieselmotor. Wat verbruikt hij in de praktijk?

De meeste Talismannen in de AutoWeek Verbruiksmonitor zijn van het type dCi 110. Inderdaad, de overbekende 1,5-liter dCi-motor die we kennen uit vrijwel alle andere Renault-modellen. Daarnaast zien we twee sterkere dCi 160’s, met een 100 cc grotere motorinhoud en 50 pk meer vermogen. Ook de TCe-benzinemotoren komen aan bod, al zijn het er aanzienlijk minder.

Verbruik Talisman 1.5 dCi 110

Het gemiddelde verbruik dat Talisman 1.5 dCi-rijders scoren is 1 op 19,3 (5,2 l/100 km). De drie zuinigste rijders halen 1 op 20 (5 l/100 km) of beter, met deze rijder als aanvoerder. Met 1 op 20,3 (4,9 l/100 km) over een afstand van bijna 60.000 kilometer is dit de zuinigste Talisman in de AutoWeek Verbruiksmonitor.

Het hoogste praktijkverbruik dat met deze 1,5-liter wordt gehaald is 1 op 17,9 (5,6 l/100 km), nog altijd behoorlijk gunstig. Deze waarde is gerealiseerd over een nog significantere afstand van 134.078 kilometer. Over de krachtigere 1.6 dCi durven we geen uitspraken doen: de twee eigenaren hiervan hielden het verbruik wel erg kort bij.

En de Talisman op benzine?

In de AutoWeek Verbruiksmonitor treffen we aanzienlijk minder benzine- dan dieselmotoren aan. Auto’s die we wel zien, hebben een TCe 150, TCe 200 (1,6-liter turbo) of TCe 160 met 1,3-liter turbo. Het zijn er te weinig om een realistisch gemiddelde uit te extraheren, maar met 1 op 16,8 (5,9 l/100 km) doet deze 1.6-rijder het in ieder geval erg goed. Dit verbruik werd gerealiseerd over een afstand van 77.203 kilometer en 111 tankbeurten. De krachtigste Talisman in onze lijst, de TCe 200, staat onderaan met een verbruik van gemiddeld 1 op 11,7 (8,6 l/100 km).

Of kopers de traditionele D-segmenter zullen missen wordt misschien nooit duidelijk, wel zien we dat met de Talisman opnieuw een zuinige dieselauto is verdwenen. Het lage verbruik van deze 1.5 dCi komt overigens niet als een verrassing: rijders van een Renault Kadjar bereikten hiermee een gemiddelde van 1 op 19,7 (5,1 l/100 km).