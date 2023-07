Praktijkverbruik Renault Mégane: met name diesels zeer zuinig

Na de komst van de Renault Megane E-Tech Electric zou je bijna vergeten dat de ‘gewone’ Mégane ook nog gewoon verkrijgbaar is. Hoewel, gewoon? Hij is er alleen nog als stationwagon en met één benzinemotor. Ooit was het motorenpalet aanzienlijk breder, met een flink aantal benzine- en dieselmotoren. In dit artikel ontdekken we hoe zuinig de verschillende motoren zijn.

Renault is, ook buiten de Formule 1, niet vies van motoren wisselen. Door de jaren heen is de Mégane met verschillende motor- en vermogensvarianten geleverd. Hebben we het bijvoorbeeld over de TCe 130, dan gaat het om een viercilinder 1.2 turbo-benzinemotor. De TCe 115, TCe 140 en TCe 160 maken gebruik van de nieuwere 1,3-liter. De ‘dikste’ Mégane in dit artikel is de GT, met een 205 pk sterke 1,6-liter onder de gewelfde motorkap. Daarboven is er natuurlijk nog de Mégane R.S., maar eigenaren daarvan zijn waarschijnlijk liever aan het sturen dan dat ze hun tankbonnetjes invoeren. Bij de dieselmotoren is het eenvoudiger: in de AutoWeek Verbruiksmonitor zien we alleen 1.5 DCi’s met 110 of 115 pk vermogen.

Verbruik Renault Mégane TCe

Met de Mégane TCe 130, voorzien van de oudere 1,2-liter, rijden gebruikers gemiddeld 1 op 14,4 (7 l/100 km). De modernere 1,3-liter doet het met gemiddeld 1 op 15,2 een stuk beter, zeker als je in ogenschouw neemt dat we hierbij alle vermogens van 115, 140 en 160 pk bij elkaar hebben genomen. De beste waarde is zelfs 1 op 19,5 (5,1 l/100 km), al heeft deze bestuurder het verbruik niet erg lang bijgehouden. Maar met een verbruik van 1 op 17,1 (5,8 l/100 km) over ruim 20.000 kilometer hoeft ook de op één na zuinigste Mégane 1.3 TCe-rijder zich niet te schamen.

Dan kijken we nog even naar de sportieve Mégane GT 205, waarvan drie rijders hun verbruik hebben bijgehouden. Dat bedraagt gemiddeld 1 op 12,7 (8 l/100 km), waarbij gemiddeld 1 op 14,7 (6,8 l/100 km) als beste resultaat erg netjes genoemd mag worden. Stevig doorrijden levert naar verluidt een verbruik van 1 op 9,9 (10,1 l/100 km) op.

En hoe zuinig is de Mégane DCi?

Gelukkig voor Renault is er ter compensatie nog de Mégane DCi, die aanzienlijk mooiere cijfers laat zien. Gemiddeld rijden eigenaren en gebruikers hiermee 1 op 20 (5 l/100 km). De zuinigste Mégane DCi is een 110 pk sterke hatchback, waarmee de bestuurder zo’n 60.000 kilometer aflegde met een verbruik van 1 op 23,9 (4,19 l/100 km). De ongunstigste waarde, 1 op 16,3 (6,2 l/100 km), komt op het conto van een Mégane Estate DCi 130 GT-line.