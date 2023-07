De Peugeot 3008, door het merk officieel 3008 SUV genoemd, is één van de vele modellen met de 1,2-liter PureTech onder de kap. Deze motor maakte in deze rubriek al een paar keer eerder zijn opwachting, maar nog niet in een grote Peugeot. Hoe zuinig is de Peugeot 3008 SUV in de praktijk?

In dit artikel kijken we naar de ‘oerversie’ van deze motor, die sinds de introductie van deze generatie 3008 wordt geleverd. Daarvoor was hij ook al kortstondig leverbaar in diens voorganger, het model met een meer MPV-achtige carrosserie. Binnenkort krijgt de 1,2-liter PureTech elektrische ondersteuning, maar dat is niet het enige. Bij deze mild-hybride variant wordt ook de distributieriem vervangen door een ketting, waardoor eerder dit jaar gemelde problemen tot het verleden zouden moeten behoren.

Verbruik 3008 1.2 PureTech

Goed, nu vestigen we de aandacht op de huidige 1.2 PureTech. Met deze kleine driecilinder noteren rijders van de 3008 SUV een gemiddeld verbruik van 1 op 13,9 (7,3 l/100 km). Voor wie het zich nog kan herinneren: bij de technisch vrijwel identieke Opel Grandland, die we eerder in deze rubriek behandelden, was het verbruik precies hetzelfde.

De bandbreedte wijkt wel iets af, want met een verbruik van 1 op 15,8 (6,3 l/100 km) over een afstand van ruim 127.000 kilometer presteert de zuinigste 3008-rijder iets minder goed dan de spaarzaamste Grandland-chauffeur. Aan de onderkant van het spectrum is het verschil minimaal: 1 op 11,8 (8,5 l/100 km) voor de Peugeot tegen 1 op 12 (8,3 l/100 km) voor de Opel.

En de 1.6 e-THP?

Naast de roffelende driecilinder levert Peugeot de 3008 ook met een viercilinder 1.6 turbo, die 165 pk vermogen levert. Van deze uitvoering hebben we minder data beschikbaar, maar de gegevens die er wél zijn melden een gemiddeld verbruik van 1 op 13,1 (7,6 l/100 km). Daarmee blijft het verschil in benzineverbruik tussen de twee motorvarianten beperkt. De bandbreedte? Tussen de 1 op 14,2 (7 l/100 km) en 1 op 12,1 (8,3 l/100 km).