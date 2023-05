Over het succes van de Nissan Qashqai hoeven we het niet meer te hebben. De eerste generatie verkocht al goed, de tweede generatie die we in dit artikel behandelen deed het nog eens dunnetjes over. Blijkbaar zien veel consumenten de meerwaarde van een auto die van alles een beetje biedt. Maar biedt-ie ook een gunstig brandstofverbruik? Praktijkcijfers uit de AutoWeek Verbruiksmonitor geven het antwoord.

De tweede generatie Nissan Qashqai werd geleverd tussen 2014 en 2021. Na drie jaar kreeg hij een nieuw masker aangemeten en een jaar later werd de 1.2 DIG-T – feitelijk de 1.2 TCe van Renault – vervangen door een eveneens Franse 1.3 met 140 pk. Tot de facelift was er ook een 1.6 DIG-T met 163 pk, ook deze is na de facelift vervangen door een tot 160 pk opgeschroefde 1.3. De 1.5 DCi en 1.6 DCi laten we in dit artikel buiten beschouwing.

Verbruik Qashqai 1.2 DIG-T

Laten we eerst kijken naar de ‘oude’ 1.2 DIG-T, waarmee de twaalf gebruikers gemiddeld 1 op 13,1 (7,7 l/100 km) noteren. Met 1 op 14,6 (6,9 l/100 km) over een afstand van ruim 38.000 kilometer is deze 1.2 DIG-T Visia de zuinigste Qashqai in de AutoWeek Verbruiksmonitor. De onzuinigste rijder die een significante afstand heeft afgelegd doet dat met een gemiddeld verbruik van 1 op 12,4 (8 l/100 km). Van de 1.6 DIG-T hebben maar drie eigenaren hun verbruik bijgehouden, maar of ze graag terugkijken op het gemiddelde verbruik van 1 op 11,3 (8,9 l/100 km) is de vraag.

Is de nieuwe 1.3 zuiniger?

Dan de nieuwe 1.3-motoren, die in 2018 hun opwachting maakten. Met deze motor zetten dertien eigenaren een gemiddelde van 1 op 14,6 (6,9 l/100 km) neer. Hierbij vegen we de versies met 140 en 160 pk op één hoop, omdat de motor in de basis hetzelfde is. Gebruikers tonen aan dat we dit redelijk veilig kunnen doen, want zowel de zuinigste Qashqai DIG-T (1 op 16,8 / 5,9 l/100 km) als de onzuinigste (1 op 12,2 / 8,2 l/100 km) is een versie met 160 pk.

Wie graag een Qashqai rijdt en waarde hecht aan een gunstig benzineverbruik doet er goed aan om een jongere auto te kopen. De nieuwe 1,3-liter lijkt aanzienlijk zuiniger met brandstof om te springen dan de 1.2 die hij vervangt.