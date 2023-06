Praktijkverbruik: is de Fiat 500 TwinAir zuinig?

De Fiat 500 loopt al ruim vijftien jaar mee en wordt nog steeds verkocht. Het model kende in die tijd diverse aandrijflijnen, waarvan de tweecilinder TwinAir misschien wel de bekendste is. Hij zou zuinig moeten zijn, maar hoe is dat in de praktijk?

In de rubriek ‘Praktijkervaring’ schonken we al eerder aandacht aan de Fiat 500, waarbij een van de eigenaren het bescheiden blokje betitelde als ‘een motor met wat rafelrandjes’. Hoewel het geluid niet ieders smaak is zijn zeker de turboversies, die we in dit artikel bekijken, behoorlijk gretig. Inmiddels is de TwinAir vervangen door een 1,0-liter driecilinder met mild hybride-techniek.

Verbruik Fiat 500 TwinAir Turbo

De meeste 500 TwinAirs hebben een turbo, alleen de variant met 60 pk moet het zonder slakkenhuis doen. Wij vegen de TwinAir Turbo 80 en 85 op één hoop en vinden daaronder een verbruik van 1 op 16,9 (6 l/100 km). De ongunstigste waarde is 1 op 13,7 (7,3 l/100 km), neergezet door een naar eigen zeggen sportieve chauffeur met vierseizoenenbanden. Aan de andere kant van de lijst staat een TwinAir 80 S uit 2014, waarmee gemiddeld 1 op 20,8 (4,8 l/100 km) wordt neergezet. Samen met deze TwinAir 85 Street uit 2012 ide enige 500 TwinAir die de 1 op 20-grens doorbreekt.

Verbruik Fiat 500 1.2

Van de Fiat 500 1.2 houden aanzienlijk minder gebruikers hun verbruik bij, maar het geeft wel een indicatie van het verbruik van deze 69 pk sterke viercilinder. Gemiddeld rijden bestuurders met deze oudere motor 1 op 15,4 (6,6 l/100 km), de onzuinigste rijder scoort zelfs 1 op 11,9 (8,4 l/100 km).

Hoewel de Fiat 500 TwinAir niet enorm zuinig is, springt hij wel spaarzamer met benzine om dan de oudere en minder krachtige 1.2 viercilinder. Vergelijken we de Fiat 500 met een andere populaire A-segmenter, de Volkswagen Up, dan is laatstgenoemde met 1 op 19,2 aanzienlijk zuiniger. Helemaal eerlijk is die vergelijking niet, want in de Up krijg je een atmosferische, dus turboloze motor met 60 pk. Onder de streep doet de kleine, brommerige Fiat het dus helemaal niet zo slecht.