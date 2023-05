Praktijkverbruik: is de Audi A1 (2010 – 2018) een zuinige keuze?

Hoewel de Audi A1 feitelijk de innovatieve A2 opvolgt als kleinste model koos het merk voor een totaal andere benadering. Zo maakt de A1 geen gebruik van Audi’s bijzondere bouwtechnieken en keert de zuinige ‘3l’-variant niet terug. Desondanks verkoopt de Audi A1 aanzienlijk beter dan de wat ongewoon gevonden A2 en is het nu een interessante occasion. Schuilt er nog iets van de zuinige A2-inborst in zijn genen? Tijd om in de AutoWeek Verbruiksmonitor te duiken.

Inderdaad, in dit artikel richten we onze pijlen op de eerste generatie Audi A1. Deze werd geleverd van 2010 tot 2018 en was verkrijgbaar met uiteenlopende motoren die we kennen uit andere Audi’s en Volkswagens. Zo zien we onder meer de bekende 1.2 TFSI (86 pk), 1.4 TFSI’s (122 of 185 pk), de 1.8 TFSI (192 pk) en aan de top van het gamma de 2.0 TFSI (231 pk) van de S1. Na een facelift in 2015 werd ook de nog altijd actuele driecilinder 1.0 TFSI met 95 pk geleverd. Dieselen kan met de 1.4 TDI en 1.6 TDI.

Verbruik Audi A1 TFSI

Eerst houden we de verschillende TFSI-modellen tegen het licht. Om te beginnen de 1.2, waarvan tien eigenaren het verbruik bijhouden. Hun gezamenlijke gemiddelde is 1 op 15,1 (6,7 l/100 km). Kijken we naar auto’s waarvan het verbruik over langere tijd is bijgehouden, dan zien we een verbruik van 1 op 16,3 (6,1 l/100 km) voor de zuinigste rijder en 1 op 13,7 (7,3 l/100 km) voor de minst zuinige.

Voor de 1.4 TFSI, in dit geval varianten met 122 pk, is het gemiddelde verbruik met 1 op 14,9 (6,8 l/100 km) nauwelijks hoger. Wel is de uitschieter naar boven gunstiger, met een verbruik van precies 1 op 17 (5,9 l/100 km) over een afstand van ruim 54.000 kilometer. Het resultaat van de minst zuinige rijder komt op het conto van… AutoWeek zelf met een duurtestverbruik van 1 op 13 (7,7 l/100 km). Helemaal representatief is dit niet, want de auto is vaak ingezet voor buitenlandse ritten en als assistentievoertuig bij foto- en videografie. Zaken die het verbruik niet ten goede komen.

Met de 1.0 TFSI hebben de vier eigenaren die het verbruik bijhouden dit niet lang volgehouden, waardoor we geen heel representatieve cijfers kunnen overleggen. Toch lijkt het erop dat deze A1 aanzienlijk zuiniger is dan de andere versies, getuige het gemiddelde verbruik van 1 op 16,4 (6,2 l/100 km).

Dieselverbruik A1 1.6 TDI

Tot slot werpen we een blik op de Audi A1 1.6 TDI, de dieselvariant met 90 of 105 pk. Hiermee noteren eigenaren een gemiddeld verbruik van 1 op 18,7 (5,4 l/100 km). De zuinigste rijder doorbreekt de magische grens van 1 op 20 ternauwernood, door 1 op 20,4 (4,9 l/100 km) te rijden. De onzuinigste A1 TDI in de Verbruiksmonitor waarmee een significante afstand werd afgelegd reed zo’n 20.000 kilometer lang met een verbruik van 1 op 17,7 (5,7 l/100 km).

Welke conclusie we kunnen trekken? Alles wat Audi in het werk stelde om van de A2 een zuinige en efficiënte auto te maken is bij de A1 overboord gegaan. De A1 is geen heel zuinige auto, al lijkt het tij met de 1.0 TFSI enigszins te zijn gekeerd. Om een en ander in perspectief te zetten: ook de Alfa Romeo MiTo en Mini Cooper gaan niet erg voorzichtig met de dure brandstof om.