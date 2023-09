Praktijkverbruik Fiat Bravo: applaus voor het verbruik?

De Fiat wát? Jawel, de Bravo! We kunnen ons voorstellen dat het niet de eerste Fiat is waar je aan denkt. De tweede generatie Fiat die we onder deze naam mochten verwelkomen was op de markt tussen 2007 en 2015. En het is misschien wat subjectief, maar wat ons betreft ziet het model er nog steeds goed uit en onder de motorkap lagen relatief moderne turbomotoren. Is het daarmee een goed bewaard, zuinig occasiongeheim? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft antwoord.

Wie voor een Fiat Bravo ging had qua carrosserievorm geen keuze: het was altijd een vijfdeurs hatchback. Op motorengebied was er meer keuze. Een ongeblazen 1.4 16v voerde de prijslijst aan, daarna kwamen 1.4 T-Jet turbomotoren met 120, 140 of 150 pk. De versie met 140 pk werd na de facelift voorzien van MultiAir-techniek. Multi was ook de keuze uit diesels: een 1.6 met 105 of 120 pk of een 165 pk sterke tweeliter.

Verbruik Fiat Bravo 1.4 T-Jet

Het gemiddelde verbruik dat rijders met een 1.4 T-Jet scoren is 1 op 12,1 (8,2 l/100 km). Het gaat hier om motoren met 120 of 150 pk vermogen, waarbij interessant is dat rijders met de 120 pk-versie gemiddeld flink zuiniger uitkomen. Zij ‘doen’ 1 op 13,5 (7,4 l/100 km) tegen 1 op 11,5 (8,7 l/100 km) voor rijders met het 150 pk-blok.

De gunstigste gemeten waarde is 1 op 14,4 (7 l/100 km) over een afstand van 30.930 km, gereden door de eigenaar van – niet verrassend – een variant met 120 pk. De eigenaar geeft aan Shell FuelSave-benzine te tanken, maar of dat ertoe leidt dat hij de fabrieksopgave tot 3,9 procent benadert? Wat in ieder geval weinig met FuelSave te maken heeft is de minst gunstige waarde, 1 op 10,5 (9,6 l/100 km). Deze wordt behaald door een rijder die in één jaar tijd net geen 10.000 kilometer aflegde.

En de diesels?

Een aantal rijders heeft het verbruik van de 1.6 MultiJet-diesel bijgehouden. Hun gemiddelde waarde is 1 op 17,7 (5,7 l/100 km). De zwakste uitvoering, met 105 pk, voert de lijst aan met een gemiddelde van 1 op 19,6 (5,1 l/100 km). 1 op 16,6 (6 l/100 km) kan ook, getuigt de minst spaarzame bestuurder. De waarde wordt behaald met een MultiJet 120 in Racing-trim. Voor een auto met zo’n ambitieuze naam lijkt ons dat een acceptabel verbruik.

De Fiat Bravo mag misschien nog steeds een aantrekkelijke koets hebben, vooral de benzinemotoren laten zich hier niet van hun beste kant zien. Het had zo mooi kunnen zijn, maar helaas blijkt deze Fiat niet het verborgen zuinigheidswonder waar we toch een beetje op hoopten.