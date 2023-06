Héél veel voor weinig, dat is Dacia ten voeten uit. De auto die deze filosofie misschien wel het best tot uiting bracht was de Lodgy, die zich op geen enkele manier anders voordeed dan hij was. Een groot ruimtebeest voor mensen die niet geven om uitstraling. Vanwege zijn omvang ziet de Lodgy er alleen niet erg zuinig uit en heel windtunnelvriendelijk ziet de koets er ook al niet uit. Betaal je de prijs met het verbruik?

De Lodgy is verkrijgbaar met zeven zitplaatsen en het gros van de auto’s die we hier behandelen heeft daadwerkelijk een derde zitrij. Echt een familievriend dus, waarvoor weinig serieuze alternatieven bestaan. Dacia ontwikkelt gstaag door als een model al even op de markt is. Zo maakte de 1,2-liter TCe-benzinemotor in 2019 plaats voor de nieuwe 1.3 TCe, die je onder meer ook in de Mercedes-Benz A-Klasse vindt. Na dat jaar moest de Lodgy het doen zonder de vertrouwde 1.5 DCi-dieselmotor: in ons land verdween de zelfontbrander uit het gamma.

Verbruik Dacia Lodgy TCe

De zuinigste benzine-Lodgy is voorzien van de modernere 1.3 TCe. Zijn eigenaar hield het verbruik een klein jaar en iets meer dan 8.000 kilometer bij, wat resulteerde in 1 op 15,5 (6,4 l/100 km). Hij wordt op de voet gevolgd door een 1.2 TCe-rijder, die 15.000 kilometer wist af te leggen met een verbruik van 1 op 15,5 (6,6 l/100 km). Gemiddeld halen eigenaren van een Dacia Lodgy met benzinemotor 1 op 14,1 (7,1 l/100 km).

De onzuinigste benzine-Lodgy, een 1.2 TCe, reed in vijf jaar tijd 71.107 kilometer met een gemiddeld verbruik van 1 op 11,6. Helaas eindigde het verhaal van deze zevenzitter bij de laatstgenoemde kilometerstand. “Motor stuk, zuigerring stukgegaan. Vervangen door een Renault Grand Scénic 4”, luidt het commentaar van de eigenaar.

Verbruik Dacia Lodgy diesel

Opvallend is de grote vertegenwoordiging van diesel-Lodgy’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor. Deze mix van 90 en 110 pk sterke 1.5 DCi’s staat voor een gemiddeld verbruik van 1 op 18 (5,6 l/100 km). De zuinigste Lodgy DCi scoort gemiddeld 1 op 20,6 (4,85 l/100 km), maar de eigenaar hield het verbruik relatief kort bij. De andere rijder die gunstiger dan 1 op 20 scoort doet dat heel nipt, met een verbruik van 4,99 l/100 km. Een 110 pk sterke Lodgy DCi Stepway is met precies 1 op 16 (6,2 l/100 km) over een afstand van ruim 40.000 kilometer hekkensluiter.

Je kan dus stellen dat de Dacia Lodgy precies doet wat hij uitstraalt, want een gemiddeld benzineverbruik van 1 op 14,1 is zeker niet zuinig te noemen. Wel krijg je daarvoor heel veel ruimte en gemak terug. In dat licht bezien is het logisch dat men voor een Lodgy DCi kiest, met gemiddeld 1 op 18 pakt het verbruik van de diesel immers aanmerkelijk gunstiger uit.