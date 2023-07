Tegenwoordig is het SUV voor en SUV na, maar nog niet eens zo heel lang geleden was dat anders. MPV’s waren de ideale gezinswagens. Ze waren niet alleen hoog, maar boden dankzij de lage vloer ook een royalere hoeveelheid ruimte. Eén van de langst geleverde MPV’s was de Citroën C4 SpaceTourer, eerder bekend als C4 Picasso. Hoe zuinig is deze familietransporter?

De tweede generatie Citroën C4 Picasso, die we hier behandelen, was leverbaar van 2013 tot en met 2022. Hij was voorzien van moderne motoren en laat zich daardoor goed vergelijken met SUV’s als de Peugeot 3008. Onder de kap vinden we dezelfde 1.2 driecilinder en 1.6 viercilinder benzinemotoren, die luisteren naar de namen PureTech en THP.

Hoe zuinig is de driecilinder C4 Picasso?

De driecilinder 1.2 PureTech was leverbaar met 110 en 130 pk. In de basis gaat het hier om dezelfde motoren, dus net als we in eerdere artikelen deden vegen we ze op een hoop. Wat we onder de streep aantreffen is een verbruik van 1 op 14,3 (7,2 l/100 km). De zuinigste rijder scoorde zelfs 1 op 17,1 (5,9 l/100 km) over een afstand van ruim 25.000 kilometer. Een enthousiaste caravanner noteert met gemiddeld 1 op 9,8 (10,2 l/100 km) het hoogste verbruik.

En de vierpitter?

Gebruikers die kozen voor een viercilinder 1.6 THP, later ook geleverd onder het PureTech-label, verbruiken gemiddeld 1 op 13,1 (7,7 l/100 km). Tegenover dit hogere verbruik staan uiteraard meer paarden: 155 of 165 stuks. Hiermee reed de zuinigste rijder van een Grand C4 Picasso gemiddeld 1 op 14. Met 1 op 11,9 (8,4 l/100 km) is het minst gunstige verbruik lager dan we zagen bij de 1,2-liter driecilinder, al was er bij de viercilinder vermoedelijk geen caravan in het spel.

Vergelijken we het verbruik van de Citroën C4 Picasso/SpaceTourer met de eerder genoemde Peugeot 3008, dan blijkt de MPV van Citroën met driepitter nipt zuiniger. De 1.6 THP viercilinders presteren in beide auto’s exact gelijk.