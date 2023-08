Ja, we hebben weer eens een oudje opgeduikeld voor deze rubriek. En niet zomaar een: de illustere Audi A2. Ten tijde van zijn introductie zette Audi zich in voor een beter klimaat en milieu, wat resulteerde in de lichte en gestroomlijnde A2. Wat verbruikte die auto ook alweer in de praktijk?

Eerder al passeerde op deze plek de Audi A1. Hoewel dit model de positie van de A2 in het gamma opvulde was er van een geestelijk opvolger geen sprake. Zo buitenissig als de A2 was, technisch en voor het oog, zo mainstream was de A1. Ook het verbruik bleek in de praktijk mainstream, of zelfs minder dan dat. Voorlopig genoeg over de Audi A1, op naar de praktijkverbruikscijfers van zijn bijzondere voorganger.

Verbruik A2 1.4

Het is verleidelijk om te beginnen met de diesels, en met name de extreem op zuinigheid gerichte 1.2 TDI 3L. Toch is de benzineversie in de huidige tijd het interessantst, al is die 1,4-liter eigenlijk helemaal geen bijzondere motor. Hij werd destijds ook geleverd in onder meer de Volkswagen Polo.

Hij mag dan niet bijzonder zijn, A2-rijders verbruiken er gemiddeld wel mooi 1 op 15,6 (6,4 l/100 km) mee. Geen wereldschokkende waarde, maar voor een zeker 20 jaar oude mini-MPV kan het er goed mee door. Hoewel het gemiddelde oké is verbaast de zuinigste A2 1.4-rijder pas echt: die haalt 1 op 19,7 (5,1 l/100 km), gemeten over een afstand van ruim 80.000 kilometer en in vier jaar tijd. Als je minder kilometers en minder bewust rijdt, zoals de slechtst scorende A2-rijder deed, zul je waarschijnlijk eerder een waarde van 1 op 14 (7,1 l/100 km) zien.

Verbruik Audi A2 1.2 TDI 3L

Het aantal dieselrijders dat het verbruik bijhoudt is gek genoeg bijzonder klein. Met zo’n extreem op zuinigheid toegespitst model als de Audi A2 3L hadden we toch iets méér dan drie waarden verwacht. Het gemiddelde verbruik van 1 op 29,8 (3,35 l/100 km) moet je dus vooral als indicatie zien.

Daarmee haalt de A2 3L de zo door Audi gewenste 3 l/100 km (1 op 33,3) in ieder geval niet, en dat geldt ook voor individuele rijders. De fabrieksopgave was overigens 1 op 31,3 (3,2 l/100 km), en met 1 op 30,9 (3,24 l/100 km) komt de zuinigste A2-rijder daar behoorlijk bij in de buurt.

Behalve de A2 3L was er nog een ‘normale’ 1.4 TDI-diesel, waarvan we maar twee verbruikswaarden kunnen melden. Al is het gemiddelde daardoor niet representatief, met 1 op 22,5 (4,5 l/100 km) blijkt de 3L-variant in ieder geval flink zuiniger. Wat we wél durven concluderen is dat de Audi A2 gemiddeld zuiniger is dan zijn populaire opvolger A1. De laatste heeft weliswaar modernere en veel krachtigere motoren, op het gebied van brandstofverbruik is er geen verbetering.