Praktijkverbruik Alfa Mito: is tijdloze occasion ook zuinig?

In 2020 is de Alfa Romeo Mito na een carrière van twaalf jaar van de markt verdwenen. Het is misschien subjectief, maar als het aan ons ligt, oogt het model nog steeds behoorlijk actueel. Is een gebruikte Mito zo’n ‘Geheimtipp’ die naast leuk ook zuinig kan zijn? We zoeken het uit met behulp van de AutoWeek Verbruiksmonitor.

In de Verbruiksmonitor vinden we niet minder dan 41 Alfa Mito’s, waarvan er 29 zijn voorzien van de 1.3 JTDm-dieselmotor. Niet zo verwonderlijk, want in de eerste jaren kon je deze auto’s wegenbelastingvrij of met lage bijtelling rijden. Hoe anders is het beeld nu. Van de 57 gebruikte Mito’s op AutoWeek.nl hebben er nog maar acht een dieselmotor onder de kap.

Verbruik Mito 1.3 JTDm

Het betekent niet dat zo goed als alle MiTo’s met dieselmotor zijn verdwenen of te koop staan. De zuinigst rijdende JTDm rijdt nog steeds rond. Zijn trouwe eigenaar houdt het verbruik al ruim zes jaar en bijna 140.000 kilometer lang bij. En met precies 1 op 23 (4,3 l/100 km) is dat verbruik bijzonder gunstig.

De onzuinigste diesel-Mito waarmee een representatieve afstand is gereden, verbruikte gemiddeld 1 op 17,5 (5,7 l/100 km). Het gemiddelde verbruik van alle 29 Mito 1.3 JTDm’s komt uit op 1 op 19,8 (5,1 l/100 km). Dat klinkt netjes, maar de fabriek was met zijn 1 op 28,6 (3,5 l/100 km) wel erg optimistisch.

Verbruik Mito 1.4 Turbo

De Alfa Mito met 1,4-liter turbomotor komt met negen exemplaren aanzienlijk minder vaak voor in de Verbruiksmonitor. Toch zijn we benieuwd naar het verbruik van deze motor, die door de huidige belastingtarieven en brandstofprijzen nu interessanter is dan de diesel. Het gemiddelde verbruik? 1 op 13,1 (7,7 l/100 km). Hoewel deze motor met z’n 120 of 155 pk beter bij het Alfa-karakter past dan de met 85 pk wat tamme diesel kun je het de consument van destijds niet kwalijk nemen dat hij voor de diesel koos.

Voor een auto van Mito-formaat is een benzineverbruik van 1 op 13,1 natuurlijk aan de hoge kant. Hij is daarmee nauwelijks zuiniger dan de grotere Giulietta met 1,4-liter MultiAir-motor. De – goed, wat modernere – Mini Cooper is met 1 op 15,4 al niet bijzonder zuinig. Het laat wel zien dat er in dit segment winst is geboekt.