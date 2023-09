Porsche is deze zomer van start gegaan met een eigen netwerk van snelladers, zij het in eerste instantie op één locatie. In Bingen am Main konden we een kijkje nemen bij de eerste ‘Porsche Charging Lounge’, een voorrecht dat niet voor iedereen is weggelegd.

Om in Bingen te kunnen laden, moet je namelijk in het bezit zijn van een ‘Porsche Charging Card’, een pasje dat alleen wordt toegestuurd als je een elektrische Porsche – de facto dus een Taycan – koopt. Daar waar Tesla de Superchargers inmiddels heeft opengesteld voor andere merken, is dat bij de Porsche Charging Lounge dus nadrukkelijk niet het idee. Slagbomen verhinderen de toegang en gaan pas open als het bewuste kaartje tegen de daartoe bestemde lezer wordt gehouden. Intelligenter dan dat is het systeem overigens niet, dus wie de Taycan thuis heeft gelaten en met het pasje de Kia Niro van de vrouw wil volladen, kan er gewoon terecht. Dat verklaart ook de aanwezigheid van de Audi E-Tron GT – een neefje van de Porsche Taycan – op de foto’s: wij hadden een extra pasje bij ons. Vaste bezoekers kunnen ook een kenteken toevoegen via de Posche-app, zodat de slagboom bij het naderen van de slagboom automatisch opent.

Normaliter zul je dus alleen Porsches aantreffen in Bingen am Main, onder de rook van Frankfurt. Dat is ook de bedoeling, want Porsche wil op deze manier een ‘premium laadervaring’ bieden aan haar klanten. De eerste Porsche Charging Lounge ging in Bingen deze zomer op en bevindt zich op een bedrijventerrein, tussen autodealers en opslagloodsen, maar ook direct onderaan een afrit bij het punt waar Autobahn 60 aftakt van Autobahn 61. Lekker centraal dus, en bereikbaar vanuit allerlei hoeken.

De laadlocatie is ontzettend strak, erg schoon en bijzonder modern. Antracietkleurig staal wordt afgewisseld met natuurlijk ogend hout en mooie verlichting. De boel is nog nieuw, maar evengoed oogt het allemaal bijzonder netjes. De laders zelf lijken sterk op wat onder meer Fastned gebruikt en zijn opgesteld volgens het ‘drive-thru’-principe, dus de caravan kan achter je Taycan blijven hangen. In totaal zijn er zes laders met een vermogen van 300 kW, plus vier 22 kW-AC-laders. Het ‘lounge’-gedeelte bestaat uit een onbemand ‘hokje’ dat met het inmiddels bekende pasje kan worden geopend. Binnen vinden we langs de randen een soort bar met stroompunten en draadloze telefoonladers en uiteraard zijn er toiletten. Het Porsche-gehalte valt hier wel wat tegen. Er zijn wat boeken over het merk, maar de koffie gaat ‘gewoon’ in bekertjes van de plaatselijke groothandel. Ook jammer: voor die koffie moet gewoon worden betaald, net als voor de snacks uit de naburige automaat. Dat is op zich geen schande, maar voor iets was uitsluitend bedoeld is voor de eigen klanten toch wat jammer. Als pleister op de wonde is het laden zelf niet duur: Porsche-rijders betalen hier 33 cent per kWh.

Porsche onderzoekt andere locaties, maar in Nederland hoeven we die gezien de overdaad aan al aanwezige snellaadlocaties voorlopig niet te verwachten.