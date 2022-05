Porsche Taycan Turbo S volgens Mercedes-tuner Brabus

Wie gehoopt had op nog meer elektrische pk's voor de Porsche Taycan Turbo S moeten we teleurstellen. De door Brabus aangepakte Taycan Turbo S wordt op motorisch vlak niet aangepast, al kunnen we het ons bijna niet voorstellen dat je met de standaard 761 pk om vermogen verlegen zit. Wat Brabus wel voor de Taycan in petto heeft? Een reeks uit koolstofvezel vervaardigde extraatjes voor het exterieur en een wel heel opvallend interieur.

We zien een Porsche Taycan Turbo S die zowel aan de voor- als achterkant een nieuwe bumper krijgt aangemeten. In de voorbumper zien we onder meer grote hoekige openingen en naast de zwarte uitlopers onder de koplampen zijn extra randjes geplaatst. Uiteraard zijn alle uiterlijke extraatjes uit koolstofvezel vervaardigd, met uitzondering van de 22-inch lichtmetalen wielen waar Brabus' Taycan op rust en waar Brabus de afstelling van de luchtvering voor heeft aangepast. Ook de behuizing van de camera aan de voorkant van de Taycan, centraal in de bumper, is uit koolstofvezel opgetrokken. Op die behuizing lezen we de naam Brabus. De tuner is er ook niet vies van om het Porsche-embleem te vervangen voor een Brabus-schildje.

Brabus geeft de Taycan Turbo S van koolstofvezel gemaakte sideskirts, compleet met een opvallend vleugeltje voor de achterste wielkasten. Onderaan de achterzijde nemen we een fikse diffuser en een opgeplakte spoilerrand waar. Centraal op de achterkant is in zwart-groene letters de naam van de tuner geplaatst. Merknaam Porsche vindt je nergens op de auto meer terug. Ook niet in het interieur. Dat interieur is tot in de kleinste hoekjes en gaatjes is afgewerkt met groen en zwart leer en de nodige stripjes koolstofvezel. Is dit niet je smaak? Geen probleem, Brabus zegt het binnenste volledig naar smaak van de klant te kunnen wijzigen.