Scherper kan nog scherper. Voor de Porsche Taycan Turbo GT is een nieuw pakket bedacht dat zelfs het Weissach-sportpakket overtreft. Dit is de Porsche Taycan Turbo GT met Manthey-kit. Die stoot twee andere knalharde elektrische auto's van de Ring-troon.

De elektrische Porsche Taycan is in geen enkel geval een slapjanus. De minst potente variant is al 408 pk sterk, daarboven staan 435 pk, 544 pk, 598 pk, 700 pk, 884 pk en 952 pk sterke versies (met overboost). Het kan nog heftiger. De absolute top-Taycan is de Porsche Taycan Turbo GT met 1.034 pk. Die is er optioneel met Weissach Package die hem nóg scherper en sneller maakt. Maak kennis met de overtreffende trap van de Tacycan Turbo GT met Weissach Package. Dit is de Taycan Turbo GT met Manthey Kit waarmee Porsche twee modellen onttroont.

Allereerst de records. De Porsche Taycan Turbo GT met Manthey Kit is zó snel, dat hij een ronde op de bijna 21 kilometer lange Nürburgring Nordschleife in 6 minuten en 55,533 seconden heeft afgelegd. Daarmee is het de nieuwe 'snelste luxe elektrische auto op de Nürburgring-Nordschleife'. De Taycan Turbo GT met Manthey Kit is ruim 9 seconden rapper dan zowel de Chinese Xiaomi SU7 Ultra als de Rimac Nevera. Porsche-testcoureur Lars Kern heeft de recordronde gereden en wist met de nieuwe top-Taycan zijn ronderecord met de Taycan Turbo GT met Weissach Package met 12 seconden te verbeteren.

Waar al die recordwinnende seconden vandaan komen? Om te beginnen is de hoogspanningsaccu geoptimaliseerd en de maximale ontlaadstroom is tijdens het rijden toegenomen van 1.100 naar 1.300 ampère. Het reguliere systeemvermogen van de Taycan Turbo GT ligt zonder overboost-modus op 789 pk. Dat van de Taycan Turbo GT met Manthey Kit op 816 pk. In Attack-modus schiet het vermogen voor zo'n tien seconden naar 993 pk. Door uitgebreid nieuw spoiler- en vleugelwerk is de neerwaartse druk bij een snelheid van 200 km/h met 310 kilo al 95 kilo meer dan voorheen. Op topsnelheid - die op 310 km/h ligt - bedraagt de maximale neerwaartse druk zelfs 740 kilo. Samen met speciale circuitbanden (Pirelli Trofeo RS) maakt dat hogere bochtsneleden mogelijk. Daarnaast is de ophanging herzien. Niet alleen de extra lipjes en randjes zijn verantwoordelijk voor aerodynamische winst, ook de speciale lichgewicht wielen doen een duit in het zakje. Daarbij zijn met name de achterwielen met uit koolstofvezel vervaardigde moondiscs een aandachtsmomentje waard. Uiteraard bevat het Manthey-pakket extra potente remmerij om de heftige Duitser weer fatsoenlijk tot bedaren te kunnen brengen.

Heb je al een Porsche Taycan Turbo GT met Weissach Pakket? Niet getreurd. Porsche meldt dat de Manthey Kit vanaf juni ook als retrofit-optie te bestellen is voor de Taycan Turbo GT met dat pakket.