Porsche Taycan Sport Turismo krijgt vier nieuwe motorversies

Aan derivaten en uitvoeringen geen gebrek in het modellengamma van Porsche. Ditmaal krijgt de Taycan-familie fikse uitbreiding. De eind vorig jaar als GTS geïntroduceerde Taycan Sport Turismo is straks ook in vier andere motorversies verkrijgbaar.

We kunnen het ons goed voorstellen dat het je begint te duizelen bij het doornemen van het modellengamma van Porsche. Niet alleen heeft Porsche diverse derivaten van modellen, er is ook een hele reeks uitvoeringen. Zo heb je Porsche 911 als Coupé, Cabrio of Targa, maar elk van die varianten ook als Carrera S, Turbo S en ga zo maar door. Het leveringsgamma van de elektrische Porsche Taycan neemt ook megalomane proporties aan. De 'lage' reguliere Taycan kreeg later gezelschap van de ruimere en met kunststof wielkastranden aangeklede Taycan Cross Turismo. Dat is een stationwagonachtige variant die eind oktober de Sport Turismo naast zich kreeg. De Taycan Sport Turismo was vooralsnog alleen als GTS te bestellen, maar Porsche brengt nu ook de van de Taycan en Taycan Cross Turismo bekende overige motorversies naar het model. Zijn we er nog?

Porsche breidt het leveringsgamma van de Porsche Taycan Sport Turismo uit met een naamloos basismodel, maar ook met de 4S, Turbo en Turbo S. Voor de overzichtelijkheid de varianten in een notendop.

Taycan Sport Turismo

We beginnen met de het basismodel dat Taycan Sport Turismo heet. Die achterwielaangedreven variant is 326 pk sterk en pompt in overboostmodus maximaal 408 pk naar de achterwielen. In beginsel heeft deze uitvoering de 79 kWh accu. Hij is er ook met 93,4 kWh Performanceaccu Plus. Bestel je de naamloze Taycan Sport Turismo met dat accupakket, dan krijgt je rechtervoet de beschikking over 380 pk en in overboostmodus zelfs 476 pk. Interessant: de Taycan Cross Turismo is er niet als achterwielaangedreven basisversie, het is immers de Cross-variant met avontuurlijke aankleding. De Taycan Sport Turismo moet het op zijn beurt zonder S-loze '4 Sport Turismo' doen, een uitvoering die bij de Taycan Cross Turismo onderaan de prijslijst staat.

Taycan 4S Sport Turismo

De vierwielaangedreven Taycan 4S Sport Turismo heeft een in beginsel 435 pk sterke aandrijflijn die in standje overboost 490 pk op het asfalt brengt. Ook in dit geval heb je de 79 kWh accu. Vink je de Performanceaccu Plus aan op de bestellijst, dan krijg je de 93,4 kWh accu én meer vermogen. De Taycan 4S Sport Turismo levert met dit grotere accupakket maar liefst 490 pk en schopt het in overbooststand zelfs tot 571 pk. De Taycan 4S is opvallend genoeg ook de versie met de grootste actieradius. Hij perst maximaal 498 kilometer range uit zijn 93,4 kWh accu. Hoe dat kan? Het thermisch beheer van de vierwielaangedreven Taycans is net even efficiënter dan dat van de achterwielaangedreven variant.

Een stap boven de Taycan 4S staat de in november 2021 gepresenteerde Taycan GTS Sport Turismo. Die smaak is goed voor 517 pk en trakteert je in overboostmode op 598 pk. De GTS heeft altijd het grootste accupakket.

Taycan Turbo Sport Turismo

Dat 'Turbo' tegenwoordig niet altijd meer staat voor een turbolader, bewijst Porsche met de Taycan. De toevoeging 'Turbo' wijst puur op de plaatsing in het gamma. Net als de gelijknamige versies van de 911 opereert de Turbo Sport Turismo namelijk vrij hoog in de Taycan-regionen. De vierwielaandrijver heeft in de basis al 625 pk en wie in standje overboost alles uit de aandrijflijn wringt, krijgt van 680 elektropaarden een trap in z'n rug.

Taycan Turbo S Sport Turismo

Er is altijd baas boven baas. Zodoende moet de Taycan Turbo Sport Turismo zijn meerdere erkennen in de Taycan Turbo S Sport Turismo. Met zijn 625 pk sterke aandrijflijn rijd je bijna alles en iedereen het snot voor de ogen. Als je 'm op z'n falie geeft, tracht de Taycan Turbo S Sport Turismo met 761 (!) elektropaarden het asfalt tot gruis te degraderen.

Prijzen voor de Nederlandse markt worden binnenkort bekendgemaakt. De prijslijst van de Taycan Cross Turismo start bij de €99.500 kostende 4. De 4S Cross Turismo wisselt vanaf €116.000 van eigenaar. We verwachten dat de prijs van de 4S Sport Turismo daar iets onder komt te liggen.