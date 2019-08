Porsche Taycan laat interieur nu helemaal zien

Enkele dagen geleden kregen we al wat losse details van het Porsche Taycan-interieur te zien, nu is het tijd voor het totaalplaatje.

Met de komst van de trend om eerst alleen de binnen- of juist de buitenkant van de auto te laten zien worden nieuwe modellen wel vaker in stapjes gepresenteerd, maar dat tilt Porsche hiermee naar een nieuw niveau door zelfs de tussenstap op te knippen. We zullen het ermee moeten doen, want vandaag leren we toch echt hoe het interieur van de elektrische Taycan eruitziet.

De binnenzijde zal Porsche-liefhebbers niet al teveel tegen de haren in strijken. Het merk uit Stuttgart is er ogenschijnlijk goed in geslaagd om high-tech-elementen te combineren met een klassieke uitstraling die zelfs in een 911 niet zou misstaan. Het dashboard is laag gehouden en een groot, uitstulpend centraal scherm ontbreekt. In plaats daarvan gaat alle aandacht uit naar het instrumentarium, dat ogenschijnlijk uit vijf klokken bestaat. In de praktijk is het wulpse element achter het stuur een gebogen scherm van 16,8 inch. Gezien de elektrische aandrijflijn kan de centrale meter natuurlijk geen toerenteller zijn, dus kiest Porsche in plaats daarvan voor een ‘Power meter’. Wie daar niet van gediend is, kan echter ook de navigatiekaart in het midden weergeven. Ook een kaart op het volledige instrumentarium behoor tot de mogelijkheden. Daarnaast is er een simpele ‘Pure Mode’, waarin alleen essentiële informatie wordt weergegeven.

Hoewel de opzet van het dashboard anders doet vermoeden, is er in het midden natuurlijk wel degelijk een touchscreen geplaatst. Sterker nog, vrijwel het hele middendeel van het dashboard bestaat uit aanraakscherm. Het hooggeplaatste, horizontale exemplaar meet 10,9 inch en wordt optioneel aangevuld met een ‘passenger display’ zoals ook Ferrari dat aanbiedt. Ook het scherm voor de passagier is een touchscreen, waarop de medereiziger zelf bepaalde zaken kan aanpassen.

Onder het horizontale scherm bevindt zich een paneel van 8,4-inch met de van andere Porsche-modellen bekende aanraakknoppen. Die moeten met ‘haptische feedback’ de illusie wekken dat het echte knoppen zijn. Net als in de Panamera laat de luchtstroom uit de ventilatieroosters zich middels het scherm bedienen, dus het aanraken van de roosters is niet meer nodig. Doordat de selectiehendel voor de rijrichting net als bij de 918 is geminimaliseerd tot een kleine knop onder het instrumentenpaneel, kan de middentunnel geheel worden benut voor bekerhouders en andere opbergvakken.

De langverwachte, geheel elektrische Taycan wordt een soort lage vierdeurscoupé en beleeft in september z’n debuut op de IAA in Frankfurt.