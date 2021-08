Porsche Taycan: grotere actieradius

Het grootste nieuws van Porsche heeft betrekking op de actieradius van zowel de Taycan als Taycan Cross, al kunnen we je geen specifieke cijfers noemen. Porsche zegt namelijk dat het niet met nieuwe WLTP-cijfers komt, omdat de auto's niet opnieuw gehomologeerd worden. Porsche belooft echter dat de Taycan en Taycan Cross Turismo voortaan meer kilometers uit hun accupakketten persen, onder meer doordat bij de vierwielaangedreven versies de elektromotor in de rijstanden Normal en Range brijwel helemaal is ontkoppeld.

Ook krijgen de Taycans een 'vrijloopfunctie', wat concreet betekent dat de motoren bij het uitrollen of stilstaan van de auto niets meer naar de wielen zenden. Beide elektromotoren springen in een flits van een seconde aan zodra de bestuurder als de situatie daar om vraagt. Daarnaast geeft Porsche aan dat het thermisch beheer verbeterd. Zo kun je het accupakket vooraf tot een hogere temperatuur opwarmen dan voorheen, wat de snellaadfunctie verbeterd.

Porsche geeft de Taycan en Taycan Cross Turismo onder meer Remote Park Assist, een systeem waarmee je de auto's op afstand via je smartphone kunt laten in- en uitparkeren. Daarnaast profiteren de Taycans van de komst van Android Auto naar het infotainmentsysteem. Wie fan is van historisch verantwoorde kekke kleurtjes, kan de elektrische Taycans ook uit een van de 65 nieuwe kleuren uit het Paint to Sample-assortiment kiezen. Hier zitten onder andere de kleuren Rubystar Rood van de 911 (964) Carrera RS en Viola Metallic van de 30 Jahre Edition van hetzelfde model tussen. Paint to Sample Plus geeft de koper een vrijwel eindeloze hoeveelheid kleuren om uit te kiezen.

We zijn nog in afwachting van een reactie van Porsche Nederland of de aanpassingen alleen op nieuwe exemplaren van de Taycans zitten, of dat e.e.a. ook softwarematig aangepast kan worden bij reeds geproduceerde en geleverde modellen.