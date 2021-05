Porsche Taycan bijna voorbij aan 911 in eerste kwartaal

Het gaat hard met de Porsche Taycan. In het eerste kwartaal van 2021 zit Porsche wat betreft het aantal afgeleverde Taycans al op de helft van de totale verkoop van vorig jaar. Dat betekent ook dat de strak gelijnde EV de 911 in dat opzicht bijna voorbij is.

Porsche leverde in het eerste kwartaal wereldwijd 9.072 exemplaren van de Taycan af. Van de 911 overhandigde het merk 9.133 keer de sleutels aan nieuwe eigenaren, waarmee de Taycan dus op een haar na het niveau van de 911 heeft behaald. Daarnaast trekt de Taycan een breder publiek aan: volgens CEO Oliver Blume bestaat de helft van de Taycan-kopers uit nieuwe klanten. Hij verwacht bovendien dat zijn merk dit jaar 'significant meer Taycans gaat verkopen dan in 2020'. Gezien het resultaat van het eerste kwartaal en de naderende marktintroductie van de Taycan Cross Turismo is dat geen hele vreemde uitspraak.

De Taycan neemt in Nederland overigens een groter deel van de totale verkoop van Porsche voor zijn rekening. Dit jaar verkocht het merk in ons land 121 Taycans, goed voor 18,6 procent van het totaal van 650 auto's. Daarmee is de Taycan hier ook nog niet voorbij aan de 911, want dit jaar rolden tot nu toe 181 exemplaren van de sportwagen de showroom uit. De Cayenne is dit jaar tot op heden het best verkochte model in Nederland met 223 exemplaren. Het verkoopcijfer van de Macan blijft steken op een relatief schamele 38 auto's.

In totaal leverde Porsche bijna 72.000 auto's af in de eerste drie maanden van 2021. Ten opzichte van 2020 is dat een stijging van 36 procent. De operationele winst van Porsche verdubbelde tot € 1,2 miljard, de omzet steeg met 28 procent tot € 7,7 miljard. Met 22.458 verkochte exemplaren is de Macan het meest populaire model van Porsche. Overigens staat daarvan ook een elektrische variant op stapel.