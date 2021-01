Porsche Taycan-aanbod wordt uitgebreid

Op bovenstaande teaserfoto zien we vier Porsches Taycan, waarvan er bij drie een bekende uitvoering achterop staat, maar eentje (helemaal op links) heeft daar niets staan. 'Familie-uitbreiding', meldt Porsche. Een nieuwe versie van de Taycan is dus aanstaande. Dat kan haast maar één ding betekenen: de achterwielaangedreven instapversie komt deze kant op.

Afgelopen zomer trok Porsche in China namelijk al het doek van die Taycan en toen hoorden we al dat die niet puur aan China voorbehouden zou blijven. In China draagt de instapper geen naam - hij heet dus simpelweg Taycan - en die heeft niet twee maar één elektromotor. Die drijft zoals gezegd de achterwielen aan en is goed voor minimaal 408 pk vermogen en een actieradius van 414 km (NEDC). Dat wil zeggen, als je voor het kleinste (79,2 kWh) accupakket gaat. Met het 93,4 kWh Performance Battery Plus-pakket stampt de Taycan 476 pk naar de achterwielen en komt-ie volgens de NEDC-cyclus tot 489 km ver op één acculading. Dat geeft al met al een behoorlijk indicatie van wat we ervan mogen verwachten, al heeft Porsche misschien nog wat wijzigingen in petto voor de andere markten.

De kans is groot dat met de komst van de instapversie de vanafprijs van de Taycan onder een ton duikt. Momenteel is de 4S met een vanafprijs van krap €110.000 de 'goedkoopste' Taycan. Porsche zegt dat we snel meer nieuws kunnen verwachten.