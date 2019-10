Porsche Taycan 4S onthuld

De IAA van Frankfurt was het podium waarop Porsche dit jaar zijn eerste volledig elektrische auto presenteerde: de Taycan. Die sedan werd gepresenteerd als 680 pk sterke Turbo én als extreem heftige 761 pk sterke Turbo S, beide gevoed door een 93,4 kWh groot accupakket. Voor wie de Turbo-versies té geladen zijn, heeft Porsche nu de splinternieuwe 4S-versies aan het leveringsgamma van de Taycan toegevoegd. Daarmee zet Porsche het nieuwe gebruik voort om ook zijn elektrische telg te voorzien van aanduidingen die op zijn reguliere benzinegestookte modellen het performanceniveau aangeven.

Twee 4S-versies

De Taycan 4S beschikt in de basis over elektromotoren die samen goed zijn voor een systeemvermogen van 530 pk. Daarmee sprint hij in 4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 250 km/h. Niet alleen zijn de elektromotoren in de basis minder krachtig dan die van zijn Turbo- en Turbo S-broeders, ook het accupakket moet het in beginsel doen met een kleinere capaciteit. In de 4S bedraagt de capaciteit van de batterijen namelijk 79,2 kWh en daarmee moet de Taycan 4S een actieradius van 407 kilometer kunnen halen. Nu komt er iets opmerkelijks. Porsche biedt de Taycan 4S namelijk óók aan met het Performance Battery Plus gedoopte accupakket van de Turbo en Turbo S. Wie die optie aanvinkt, krijgt dus een 4S met een 93,4 kWh groot accupakket in zijn bodem. Dat uitgebreidere pakket kan overweg met een laadvermogen van 270 kW. Het standaardpakket kan alleen omspringen met maximaal 225 kW.

Dat is niet het enige verschil, want het grotere accupakket komt samen met krachtiger elektromotoren naar de 4S toe. In plaats van 530 pk leveren de elektro-units in dat geval 571 pk. De 0-100-acceleratie én de topsnelheid zijn overigens gelijk aan die van de reguliere 4S, al neemt de actieradius wel toe tot 463 kilometer. Daarmee is de 'volgestopte' versie van de 4S de Taycan-variant met de grootste actieradius. De Turbo en Turbo S komen respectievelijk namelijk 450 en 412 kilometer ver.

Vanbuiten valt de 4S van de Turbo en Turbo S te onderscheiden dankzij zijn modelspecifieke 19-inchwielen, waar zich rode remklauwen achter schuilhouden. Daarnaast is ook de vormgeving van zaken als de voorspoiler, de sideskirts en de diffuser anders dan die van zijn krachtiger broers. Vanbinnen is de Taycan 4S vooral een Taycan zoals we die al kennen. Dat betekent dat ook hier een 10,9 inch groot display op de middenconsole prijkt en dat achter het stuur digitale klokken een plek hebben gekregen. Gedeeltelijk met leer beklede én achtvoudig verstelbare stoelen zijn standaard.

De Taycan 4S is per direct te bestellen. De vanafprijs is vastgesteld op € 109.900. Medio januari staat hij bij de Nederlands Porsche Centra.