Kun jij je weg maar moeilijk vinden in auto's met meerdere displays? Loop straks dan vooral met een gigantische boog om de Porsche Cayenne Electric heen. Dat nieuwe elektrische alternatief van de Porsche Cayenne wordt namelijk volledig volgeperst met schermen.

Langzaam maar zeker nemen schermen het interieur van de auto over. Wat begon met een digitaal klokje groeide via uitgebreide combinaties van radio- en navigatiesystemen uit tot een hoeveelheid schermen die zijn weerga niet kent. Een nieuwe auto heeft al snel een volledig digitaal instrumentarium en ernaast een infotainmentscherm met een behoorlijke diagonaal. Merken als Mercedes-Benz en Audi plaatsen maar wat graag een derde scherm waar de bijrijder zijn of haar displaylusten op mag botvieren. De een vindt het fantastisch, de ander vreselijk en al dan niet overweldigend. De gadgetfreak moet de nieuwe Porsche Cayenne Electric goed in de gaten houden, wie een schermfobie heeft moet er ver bij uit de buurt blijven.

Het interieur van de Porsche Cayenne Electric - zoals het elektrische alternatief voor de brandstof-Cayenne gaat heten - wordt namelijk afgeladen met displays. Centraal daarin zit wat Porsche het 'Flow Display' noemt. Dat is het grootste scherm dat het merk ooit in een auto heeft geschroefd. Het gaat om het grote OLED-display dat in de middenconsole zit en op bijzondere wijze is gebogen. Onderin het onderste deel - om het zo maar te omschrijven - tref je onder meer een reeks sneltoetsen aan. Meer schermen: achter het stuur zit een 14,25 inch groot OLED-scherm dat als instrumentarium fungeert. Voor de bijrijder heeft Porsche een 14,9 inch groot display bedacht, al is dat exemplaar optioneel. Voor nog meer digitale weergavepret zorgt een head-updisplay met een effectief formaat van 87 inch. Ook dat head-updisplay is optioneel.

De elektrische Porsche Cayenne Electric krijgt standaard onder meer elektrisch verstelbare zitplaatsen achterin, diverse oppervlakken zoals deurpanelen en armsteunen zijn verwarmbaar en Porsche heeft diverse Mood Modes bedacht waarmee je het interieur in een van de voorgeprogrammeerde 'sferen' kunt brengen. Valt er naast wat kleuren in je scherm en sfeerverlichting dan nog wat te personaliseren? Volgens Porsche wel. Het belooft dat er meer materialen en accenten beschikbaar zijn dan ooit. De Cayenne Electric krijgt van Porsche het grootste glazen panoramadak dat het ooit in een auto heeft gemonteerd. Het voorste deel daarvan kan daadwerkelijk open, terwijl het complete glas elektronisch te verduisteren valt.

De nieuwe Porsche Cayenne Electric wordt rond het eind van het jaar gepresenteerd. Op alle technische ins- en outs moet je dus nog even wachten.