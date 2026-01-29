Porsche Panamera wordt vernieuwd

De Porsche Panamera kreeg eind 2023 een flinke upgrade, genoeg om van een geheel nieuwe generatie te spreken. Hij deelt weliswaar nog het platform met zijn voorganger, maar kreeg wel een beduidend opgefrist uiterlijk en onder meer enkele nieuwe plug-in hybride aandrijflijnen. Nu is het tijd voor een volgende opfrisser.

Deze keer zijn de veranderingen een stuk beperkter, omdat het hier ook niet om een generatiewissel gaat maar een facelift. Eentje die bovendien aardig snel komt, al rekenen we erop dat de officiële onthulling nog wel tot eind dit jaar op zich kan laten wachten. Je mag veranderd bumperwerk verwachten, maar ook subtiele vernieuwingen aan het infotainment en mogelijk nog wat meer elektrisch rijbereik voor de plug-in hybrides.