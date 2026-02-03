Porsche heeft betere tijden gekend. Het ziet zich genoodzaakt de hand op de knip te houden en dat heeft mogelijk gevolgen voor de komst van de elektrische Porsche 718 Boxster en 718 Spider. Porsche zou overwegen de ontwikkeling van dat tweetal te staken.

Porsche stortte zich net als veel andere automerken enkele jaren geleden vol overtuiging op de ontwikkeling van elektrische modellen. Dat kostte bakken met geld, maar wat het oplevert valt tegen. Elektrische modellen verkopen niet zo goed als gehoopt, met als gevolg dat Porsche in september 2025 aankondigde ook nieuwe modellen met verbrandingsmotoren te ontwikkelen. Zo hebben onder meer de Cayenne en Macan met verbrandingsmotoren toekomst en komt er gewoon een 718-familie met benzinemotoren naast de aangekondigde elektrische varianten. Nu blijkt dat die elektrische varianten misschien niet eens komen.

Op basis van ingewijden bij Porsche schrijft het doorgaans goed ingevoerde Automotive News dat de elektrische 718 Boxster en 718 Spider op het hakblok liggen. De kersverse topman Michael Leiters zou overwegen de elektrische 718-modellen te schrappen. De ontwikkeling ervan duurt te lang en de kosten lopen op, zo zou de argumentatie zijn. Een definitieve keuze zou nog niet zijn gemaakt.