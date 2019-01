Porsche onthult 718 Cayman GT4 Clubsport

In 2016 gaf Porsche zowel z'n Boxster als Cayman een update en dat had niet alleen als gevolg dat het tweetal voortaan de toevoeging '718' kreeg, maar ook dat de basisversies hun zescilinders moesten inwisselen voor viercilinders. De afgelopen tijd heeft Porsche het 718 Cayman- en Boxster-gamma uitgebreid met onder andere de GTS en de T en vandaag is daar een raceversie: de GT4 Clubsport.

Vóór de bijpuntsessie die zo'n 2,5 jaar geleden plaatsvond, had Porsche de Boxster Spyder en Cayman GT4 op de menukaart staan, allebei extra krachtige en sportieve versies. Destijds werd enige tijd na de onthulling van de Cayman GT4 een op die versie gepresenteerde raceversie gepresenteerd: de GT4 Clubsport. Nu draait Porsche die planning om. Het merk schuift de GT4 Clubsport namelijk naar voren nog voordat er een 'reguliere' GT4 is.

Het grootste nieuws van deze GT4 Clubsport is toch wel het gegeven dat deze versie wél een zescilinder boxermotor krijgt en dat betekent natuurlijk dat ook de voor de openbare weg bestemde GT4 straks een zespitter krijgt. Een opluchting voor een deel van autoland. De zescilinder is in deze GT4 Clubsport 3,8-liter groot en levert 425 pk, 40 pk meer dan het exemplaar in de vorige GT4 Clubsport. Schakelen gaat middels een zestraps PDK-automaat met dubbele koppeling, ook de vorige GT4 Clubsport had een PDK-bak. Een sperdifferentieel bemoeit zich met hoe het vermogen de achterwielen exact bereikt. De voorwielophanging is afkomstig van de 911 GT3 Cup, ook een raceversie. De Cayman GT4 Clubsport legt 1.320 kilo in de schaal, heeft een rolkooi, een racestoel met zespuntsgordel en natuurlijk een behoorlijk gestript interieur. Een extra potent remsysteem moet de circuitauto weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen.

Porsche levert de Cayman GT4 Clubsport in twee smaken: als Trackday en als Competition. De eerste heeft een vaste afstelling van de schokdempers en heeft uitschakelbare ABS, ESC en tractiecontrole. Airco is aanwezig, hetzelfde geldt voor een vluchtluik in het dak, een brandblusser en een speciale brandstoftank met een inhoud van 80 liter. Het prijskaartje: € 134.000 exclusief belastingen.

De Competition heeft wél instelbare dempers en beschikt over een brandstoftank met een inhoud van 115 later. Daarnaast is de rembalans naar voren of naar achteren te verstellen. De Competition heeft verder ingebouwde pneumatische krikken, een uit de 911 GT3 R afkomstig uitneembaar racestuur en een automatische blusinstallatie. Zijn prijs: € 157.000 exclusief belastingen.

Opvallend weetje: de Cayman GT4 Clubsport is de eerste in serie geproduceerde racewagen waarbij zowel de portieren als de achtervleugel is opgetrokken uit een composiet dat versterkt is met natuurlijke vezels. Denk aan vlas en hennep.