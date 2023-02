Porsche: 'One pedal driving is inefficiënt'

Met de Porsche Taycan is one pedal driving niet mogelijk. Daarvoor kozen de Duitsers bewust, zegt een manager van Porsches ontwikkelingsafdeling. Volgens hem is het 'bij gas los' recupereren van energie relatief inefficiënt. Zo ver mogelijk uitrollen, pas later remmen en dán pas energie terugwinnen verdient volgens het merk de voorkeur.

Volgens menig EV-rijder is het een van de geneugten van elektrisch rijden: one pedal driving, oftewel de snelheid van de auto alleen beïnvloeden met het stroompedaal en niet meer met het rempedaal. Dat werkt als volgt: zodra je je voet van het stroompedaal af haalt, beginnen de elektromotoren de auto 'op de motor' te remmen. Vervolgens wordt de weggenomen voorwaartse energie omgezet en opgeslagen in de accu om later weer gebruikt te worden. De auto remt daarbij altijd als er geen 'stroom' gegeven wordt, waardoor je bij goed anticiperen je rempedaal überhaupt niet meer hoeft aan te raken.

Buiten dat dat door sommigen als comfortabel wordt ervaren, belooft onconventioneel remmen efficiëntie: verloren voorwaartse energie wordt hergebruikt. Dat is handig, maar volgens Porsche kan het efficiënter. Het merk pleit voor meer coasten, oftewel het zo lang mogelijk uit laten rollen van de auto. De Porsche Taycan heeft dan ook geen 'B-stand' bij zijn rijrichtingshendel, wat andere EV's vaak wel hebben en waarmee je de one pedal driving-stand activeert. Pas als het rempedaal gebruikt wordt, gaan de elektromotoren van de Taycan - en indien nodig ook de remmen - de auto vertragen en daarbij energie terugwinnen.

Minder energie omzetten is minder verliezen

Een nadeel van one pedal driving is volgens Porsche-engineer Martin Reichenecker dat er twee keer energie verloren gaat. Een keer bij het wegnemen van de voorwaartse energie van de auto zelf, en een keer bij het opnieuw omzetten van de herwonnen energie in voorwaartse energie. Volgens Reichenecker is het totale verlies voldoende om one pedal driving weg te zetten als inefficiënt. Hij pleit voor zo veel mogelijk uitrollen. Op die manier hoeft er minder energie omgezet te worden, waardoor die dus ook niet in dat proces verloren gaat - bij het omzetten vinden immers verliezen plaats.

Een kanttekening bij de beweringen van Reichenecker, is dat de theorie en de praktijk verschillen. In theorie zal het kloppen dat er bij zo veel mogelijk coasten minder energie verloren gaat bij het omzetten ervan. Maar: in de praktijk vergt meer coasten goed anticiperen en zal het lang niet altijd optimaal lukken. One pedal driving is een stuk gemakkelijker toe te passen en gaat in theorie mogelijk gepaard met meer verliezen, maar levert in de praktijk misschien wel meer op. Met een Porsche Taycan kun je het niet proberen, maar in andere EV's is het daardoor begrijpelijk als bestuurders ervoor kiezen toch met één pedaal te rijden in plaats van trachten zo ver mogelijk te rollen.

