Porsche Macan GTS: voor wie 516 pk maar slappe hap vindt

Vind je de dik 515 pk sterke Porsche Macan 4S maar een slapjanus, maar is de Macan Turbo met zijn bijna 640 pk je te veel van het goede? Dan heeft Porsche nu een oplossing. Dit is de Porsche Macan GTS.

Wie een beetje bekend is met de uitvoeringen waarin Porsche zijn modellen levert - en dat zijn er nogal wat - weet dat de GTS-smaken een brug slaan tussen de S-versies en de Turbo-varianten. Ze zijn naast sterker vooral scherper dan de S-versies waar ze boven komen te staan. De 911 is er als GTS, evenals de Taycan, Panamera en Cayenne. Nu heeft ook de elektrische Porsche Macan een GTS-variant.

Voor wie het gemist heeft: het gamma begint met een simpelweg Macan geheten en 360 pk sterke achterwielaangedreven versie. Daarboven staat de 408 pk sterke en vierwielaangedreven Macan 4. Voor meer kracht zorgt de 516 pk sterke Macan 4S, een variant die tot op heden enkel de 639 pk sterke Macan Turbo boven zich hoefde te dulden. De Macan 4S levert die 516 pk enkel in overboostmodus. De fonkelnieuwe Porsche Macan GTS is altijd 516 pk sterk en levert op zijn beurt in overboostmodus 571 pk en 955 Nm. Baas boven baas.

De Macan GTS is in staat om in 3,8 seconden vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h te schieten. In 13,3 seconden raas je met 200 km/h over het asfalt. De topsnelheid is afgeregeld op 250 km/h. In de bodem zit een 100-kWh accu, goed voor een bereik tot 586 kilometer. Snelladen kan met 270 kW.

Hoewel de Macan GTS niet de sterkste Macan is, is het volgens Porsche wél de sportiefste. Hij heeft een een sperdifferentieel op de achteras, 'sportluchtvering' én ligt één centimeter lager boven het asfalt dan de overige versies. Het Sprt Chrono-pakket is standaard en omvat nu ook een heuse van de Taycan bekende Track-modus. In de rijmodi Sport en Sport Plus laat de Macan GTS via het Porsche Electroc Sport Sound-systeem (PESS) 'GTS-klanken' klinken.

Vanbuiten herken je de Macan GTS uiteraard aan z'n GTS-typerende zwarte accenten. Ook zijn de koplampen donkerder uitgevoerd dan bij de overige versies. Ben je gecharmeerd van het bumperwerk van de Macan GTS dat je op deze foto's ziet? Goed nieuws: dat is als onderdeel van het Sport Design pakket begin volgend jaar ook verkrijgbaar op alle andere Macan-versies. Tegen bijbetaling, uiteraard.

Nederlandse prijzen zijn er nog niet.