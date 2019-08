Porsche maakt gigantische proefrit met Taycan

Ze gingen namelijk maar liefst 24 uur aan de slag met de Taycan. Precies een dag later was de Taycan 3.425 kilometer ervaring rijker. Dit al gebeurde op het Italiaanse hogesnelheidscircuit van Nardò onder de brandende zon met een piektemperatuur van 42 graden Celsius. Gemiddeld gezien was de testrit goed voor 142,7 km/h, maar dat is inclusief de laadperiode’s dat de auto stilstond. Porsche claimt dan ook een gemiddelde rijsnelheid van tussen de 195 en 215 km/h. Al met al een flinke uitdaging waardoor bijvoorbeeld het uiterste van de batterijen wordt gevraagd.

Porsche zegt echter nergens last van te hebben gehad door zijn speciale 800 Volt-techniek. Dezelfde techniek werd gebruikt in de Porsche 919 Hybrid tijdens de 24 Uur van Le Mans. Het intelligente systeem regelt de temperatuurhuishouding en zorgt zo voor een optimaal resultaat tijdens het rijden en met het laden. Langs de testbaan had Porsche een 800 Volt laadstation geparkeerd. Hoevaak ze moesten stoppen tijdens de immense testrit wordt helaas niet gezegd.

Over enkele weken weten we officieel meer. Voor nu weten we dat de Porsche meer dan 600 pk krijgt en in minder dan 3,5 seconden van 0 naar 100 gaat.