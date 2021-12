Porsche LMDh-prototype: in 2023 het circuit op

Porsche stoomt een LMDh-prototype klaar voor de racerij. In 2023 betreedt Porsche hiermee onder andere het World Endurance Championship, dus komt de auto ook in actie bij de 24 Uur van Le Mans.

Een jaar geleden toonde Porsche de eerste schetsen van een LMDh-prototype, een raceauto die zowel in het WEC als in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap van start gaat. Nu schotelen de Duitsers ons de eerste beelden van het echte werk voor. Aangezien de scheurneus pas in 2023 aan dat echte werk begint, is het niet heel verrassend dat details nog altijd goed verborgen blijven. Zowel het uiterlijk als de technische specificaties houdt Porsche nog grotendeels onder de pet.

Wel weten we al dat de LMDh-auto van Porsche gebaseerd is op een chassis van Multimatic. Het is dus geen van de grond af zelf ontwikkelde racer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de prototypes van Peugeot en Toyota. Die twee rijden echter enkel in het WEC mee, de auto van Porsche kan zoals gezegd ook meedoen aan het IMSA-kampioenschap. Voor de aandrijving zijn - zoals vastgelegd in de reglementen - een verbrandingsmotor en een MGU (Motor-Generator-Unit) verantwoordelijk, goed voor een maximaal vermogen van 680 pk.

Porsche was afgelopen decennium erg succesvol in het WEC met zijn LMP1-auto, de 919 Hybrid. Daarmee sleepte het merk in 2015, 2016 en 2017 de wereldtitel binnen. Hierna hield Porsche het voor gezien in het endurancekampioenschap en was Toyota als enige LMP1-deelnemer koning in die klasse.