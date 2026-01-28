Porsche krijgt na 21 jaar nieuwe hoofdontwerper

Porsche gaat al heel lang voor continuïteit in zijn ontwerpen en dat is voor een belangrijk deel te danken aan Michael Mauer. Hij houdt het nu echter na maar liefst 21 jaar voor gezien.

Een belangrijke wisseling van de wacht bij Porsche. Maar liefst 21 jaar lang stond de inmiddels 63-jarige Michael Mauer aan het roer van de designafdeling, maar hij houdt het nu voor gezien. Waarom hij stopt, wordt nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk gaat hij met pensioen. Mauer zegt zelf in elk geval dat het een goed moment is voor Porsche voor wat nieuwe perspectieven en dat dat ook hoort bij Porsches 'strategische herstructurering'.

Onder Mauers leiding werd de Porsche 911 meermaals vernieuwd én werd Porsches lijnenspel vertaald naar diverse nieuwe modellen. Daarmee heeft Mauer nogal een staat van dienst. Mauer vertrekt niet per direct. Hij werkt eerst zijn opvolger nog in. Dat is Tobias Sühlmann. Eveneens een Duitser, maar met recent vooral Britse ervaring. Sühlmann vertrekt op zijn beurt bij McLaren, waar de 46-jarige al hoofd van de designafdeling was. Eerder stond hij aan de ontwerptafel bij Bugatti en Bentley, dus zowel de Volkswagen Group als sportauto's zijn hem bepaald niet vreemd.