Porsche komt met update voor oudere Taycans

In augustus bracht Porsche meerdere nieuwigheden naar de Taycan, die mede dankzij een uitgebreide software-update voor een deel nu ook voor Taycans van vóór deze modeljaarupdate beschikbaar worden. Zo is bijvoorbeeld de sprinttijd van de Taycan Turbo S lichtjes verkort. Daardoor heeft de Turbo S nog maar 9,6 seconden nodig voor de 0-200-sprint met Launch Control, in plaats van 9,8 seconden. Scheelt toch weer iets, zullen we maar zeggen. Relevanter is echter de laadtijd, want sinds de vernieuwingsronde - die gold voor Taycans die vanaf oktober werden geleverd - kun je aan de AC-lader sneller laden. Het laadvermogen van de boordlader ging van 11 kW naar 22 kW. Dat wordt ook mogelijk voor de 'oude' Taycans, want later dit jaar biedt Porsche de verbeterde boordlader naar verwachting ook voor eerdere Taycans aan.

Een noviteit die via de software-update wel direct ook voor alle Taycans beschikbaar wordt, is de begrenzing van snelladen op 200 kW. Dan is de accu weliswaar iets minder snel vol, maar het komt volgens Porsche wel de levensduur van de accu ten goede. Een andere aanpassing richt zich op de adaptieve luchtvering. Als je een Taycan bezit die dat heeft, kan dat na een update meer, dankzij een functie die Porsche 'Smartlift' noemt. De auto zal dan automatisch iets omhoog komen voor drempels of oneffenheden in het wegdek, zodat je minder snel het risico loopt om iets te beschadigen. Ongetwijfeld zal het daardoor ook wat comfortabeler aanvoelen.

Tenslotte biedt Porsche na de update ook diverse extra functies aan die tegen betaling over-the-air te downloaden en vervolgens te activeren zijn op de Taycan. Dat zijn onder meer zaken als Active Lane Keeping Assist en de slimmere stuurbekrachtiging Power Steering Plus. Daarover lees je hier meer.

Taycan-eigenaren kunnen de software-update kosteloos uit laten voeren bij de Porsche-dealer. Betreffende klanten worden hierover volgens de importeur op de hoogte gebracht. Voor veel van de over-the-air binnen te halen extra functies - die je na deze software-update los kunt installeren - moet je wel betalen.