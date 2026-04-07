Porsche komt met 911 cabrio ‘voor maximaal rijplezier’

Na jaren met louter puur praktische en vooral lekker comfortabele 911’s, is het volgens Porsche nu eindelijk tijd voor een 911-variant die zich vooral op het gebied van rijplezier moet onderscheiden. Die auto wordt op 14 april onthuld.

Geintje natuurlijk. Het aanbod aan 911’s is al gigantisch en waar een standaard Carrera al meer dan genoeg mogelijkheden biedt om rijplezier te ervaren, zijn er met al die Carrera T-, GTS-, GT3- en Turbo (S)- opties tal van manieren om je zintuigen nog wat heftiger te prikkelen. Toch belooft Porsche voor 14 april een 911 die zoals het merk zelf zegt ‘maximaal rijplezier biedt’. Dat betekent voor ons een 911 die niet op pure prestaties is gericht, maar op die stuurpret. Voorbeelden van zulke modellen uit de bestaande line-up zijn de Carrera T en de GT3 met Touring-pakket, niet toevallig ook de enige 911’s die je momenteel met handbak kunt krijgen.

Het plaatje van een 911 onder een doek geeft nog niet veel prijs, maar toch menen we eruit te kunnen concluderen dat het hier om een cabriolet gaat. Kijk maar naar de zichtbare ‘naad’ boven de voorruit en de ietwat ingezakte lijn ter hoogte van de achterste raamstijl. Een open versie van de handgeschakelde Carrera T bestaat al, een open variant op het GT3-thema momenteel niet. Daar zouden we voorlopig ons geld dus op inzetten, maar we laten ons graag door Porsche verrassen op 14 april.