Porsche kijkt de kunst af bij 'heel goede' Hyundai

Ioniq 5 N als voorbeeld

Spyshots Porsche 718 Cayman EV
Joas van Wingerden

Europese autofabrikanten waren decennialang hét voorbeeld voor diverse Aziatische concurrenten. Tegenwoordig zijn de rollen steeds vaker omgedraaid. Zo heeft Porsche inmiddels inspiratie opgedaan bij Hyundai.

Weet je nog, de tijd dat Zuid-Koreanen een poging deden om meer Europees aandoende auto's te ontwikkelen om onze markt te veroveren? Dat is allang niet meer nodig, Hyundai en Kia zien hun auto's hier nu als zoete broodjes over de toonbank gaan, zelfs als ze lekker eigenzinnig in elkaar steken en er opmerkelijk uitzien. De rollen zijn inmiddels zelfs omgedraaid, want nota bene het op sportief gebied doorgaans toonaangevende Porsche kijkt inmiddels de kunst al af bij Hyundai. Dat geeft het Duitse merk toe bij monde van Frank Moser, in gesprek met het Australische Drive.

Moser, die bij Porsche verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de gloednieuwe Porsche 718, heeft de Hyundai Ioniq 5 N binnenstebuiten gekeerd ter lering. "We hebben daar veel van geleerd. Ik heb hem meermaals gereden. Ze hebben 'm echt heel, heel goed gemaakt," aldus Moser. "Het was een eye-opener." Mooie woorden dus voor de Zuid-Koreanen, maar wat vond Moser nou specifiek zo goed? Nou, onder meer de wijze waarop de Ioniq 5 N als EV toch het gevoel geeft dat je met een sportieve brandstofauto op pad bent. De Duitser laat alvast doorschemeren dat in de gloednieuwe elektrische Porsche 718 dus waarschijnlijk ook virtueel motorgeluid en kunstmatig schakelen mogelijk wordt. Mocht je daar zin in hebben, want Porsche wil wel dat het (net als bij de Ioniq 5 N) ook zonder kan.

