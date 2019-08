Porsche investeert in startup TriEye

Helaas is niet bekend hoeveel Porsche precies investeert in TriEye, al weet Reuters wel te melden dat de start-up inmiddels 19 miljoen dollar in zijn zak heeft. Onder meer Intel bevindt zich onder de grote namen die wel heil zien in het product van het jonge bedrijf. Dat legt zich toe op de ontwikkeling van minuscule, maar uiterst geavanceerde camera’s voor gebruik in auto’s.

De camera’s moeten dankzij het gebruik van infrarood met name uitblinken bij zicht onder slechte weersomstandigheden. Waar rijhulpsystemen nu vaak de handdoek in de ring gooien als het zicht te slecht wordt, moet TriEye’s systeem bij mist, regen en duisternis dapper doorgaan. Tegen redelijke kosten bovendien, want volgens Porsche is de kracht van het TriEye-systeem ook dat het een stuk voordeliger is dan de alternatieven.

In de huidige markt mikt TriEye vooral op toepassingen in zogenaamde ADAS-systemen, ofwel de huidige generatie rijhulpen die automatisch afstand houden, ongelukken voorkomen en de auto in de rijstrook houden. Ook voor de ongetwijfeld steeds meer autonome auto’s van de toekomst is de TriEye-camera een waardevolle toevoeging.

TriEye bestaat sinds 2017, al ging er wel een decennium aan onderzoek aan de oprichting vooraf. Het bedrijf wil zijn camera in 2020 op de markt brengen. De onderneming moet niet worden verward met MobilEye, dat zich ook bezighoudt met rijhulpsystemen en onder meer succesvol is met een aftermarket-oplossing voor auto's zonder rijstrookassistentie en botswaarschuwingssysteem.

Porsche is net als veel andere autofabrikanten volop aan het investeren in bedrijven die zich bezighouden met nieuwe oplossingen. Zo ging er eerder een groot bedrag naar het eveneens Israëlische Anagog, dat claimt auto’s met behulp van kunstmatige intelligentie een stuk slimmer te kunnen maken. Bovendien gingen er vele miljoenen naar Magma en Grove Ventures, grote investeringsmaatschappijen die zich tot doel hebben gesteld de Israëlische tech-industrie zoveel mogelijk aan te jagen.