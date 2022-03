Porsche heeft recordjaar achter de rug

Porsche wist in 2021 maar liefst 301.915 auto's aan de man te brengen, zo'n 11 procent meer dan vorig jaar. Een mijlpaal voor het merk: het is voor het eerst dat Porsche meer dan 300.000 auto's verkocht in een jaar tijd. Porsche dankt dit succes voor het grootste deel aan de Macan, waar er 88.362 van verkocht zijn in 2021. De Cayenne is een goede tweede, met 83.071 stuks. Van de Taycan werden er vorig jaar ruim twee keer zoveel verkocht als een jaar eerder, 41.296 om precies te zijn. De aloude 911 is daarmee nog een plaatsje verder naar onderen geschoven op de verkoopladder, maar met 38.464 stuks werden er daar ook meer dan ooit tevoren van verkocht.

De goede verkoopcijfers vertalen zich ook naar een prettige financiële situatie voor het merk. Porsche boekte over 2021 een recordomzet van €33,1 miljard (+15 procent) en eveneens een recordhoge operationele winst van €5,3 miljard (+27 procent). De winstmarge groeide ook, van 14,6 procent in 2020 naar 16 procent in 2021.

Porsche deelt nog geen concrete verkoopdoelen en financiële doelen voor 2022, al stelt het wel dat het de marge op de lange termijn op deze hoogte wil handhaven. In ieder geval hoopt Porsche dit jaar naar de beurs te gaan, zo bevestigt CFO Lutz Meschke nu. Eerder werd al bekend dat moederbedrijf Volkswagen Group dit overwoog. Er worden nu eerst nog haalbaarheidstests gedaan.