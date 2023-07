Porsche had een totaal ander logo kunnen hebben

Eerder dit jaar presenteerde Porsche een nieuw logo, al geven we het door te spreken over een 'nieuw logo' eigenlijk wat teveel eer. De basis is immers hetzelfde, het logo is slechts op detailniveau anders dan het vorige. Porsche snapt immers ook wel dat het niet verstandig zou zijn om het herkenbare schildje aan de kant te schuiven en met een compleet ander logo op de proppen te komen. Zo verstandig was Porsche begin jaren 60 ook, toen het wel even heel dichtbij het invoeren van een totaal nieuw logo kwam.

Volgens Porsche is er in het officiële archief niets meer over te vinden, maar is via toenmalig secretaresse Ghislain Kaes bewijs bewaard gebleven van een mogelijke logoverandering. In 1961 was er correspondentie over het veranderen van het logo, omdat het schildje 'niet modern en herkenbaar genoeg' zou zijn. Het uit 1952 stammende logo, bestaande uit het wapen van de deelstaat en dat van Stuttgart, kon wellicht beter plaatsmaken voor een eenvoudiger en moderner logo met de 'P' van Porsche erin.

Hanns Lohrer, die ook al advertenties voor Porsche ontwierp, kreeg de opdracht van advertentiechef Hermann Lapper om alternatieve logo's te ontwerpen. Lohrer kwam met bovenstaande suggesties. Allemaal voor hun tijd vrij moderne logo's met een wat eenvoudiger inborst dan het bestaande beeldmerk. Lohrer had zich daarbij laten inspireren door de logo's van Mercedes-Benz en Volkswagen. De precieze reactie op deze voorstellen is niet bekend, maar volgens Porsche zou vooral Ferry Porsche bepaald geen fan geweest zijn van het veranderen van het logo. Waarschijnlijk heeft hij er destijds een stokje voor gestoken, als deze logo's het überhaupt al tot zijn bureau gered hebben.

Wat vind jij, zit er een geschikt logo bij, of is het verstandig dat Porsche gewoon zijn schildje heeft gehouden?