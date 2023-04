Porsche gooit prijzen in Nederland met duizenden euro's omhoog

Sinds april zijn de prijzen van de Macan, 718, 911 en Taycan met duizenden euro's toegenomen. De prijzen van de Cayenne en Panamera blijven vooralsnog ongewijzigd, maar dat is eenvoudig te verklaren. In januari gingen de prijzen van de Porsche Panamera al met tot zo'n 5 mille omhoog en de Cayenne werd onlangs in vernieuwde vorm en dus ook met geactualiseerde prijskaartjes gepresenteerd. We zijn nog in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur op de prijsverhoging en wat hierachter zit.

We beginnen bij Porsches instapper: de Macan. De kleine broer van de Cayenne wordt over de gehele linie drie tot vier procent duurder. Relatief dus niet heel fors, maar aangezien het model een vanafprijs had van boven de €100.000 heeft een prijsstijging van een paar procent al snel vrij grote gevolgen. De Porsche Macan wordt 4,5 tot ruim 5 mille duurder en staat nu vanaf €118.600 in de orderboeken. De Macan T en Macan S gaan voor €124.200 en €139.700 van de hand en topversie Macan GTS heeft na de prijsverhoging een prijskaartje waarop minimaal €158.600 staat geschreven.

Prijslijst Porsche Macan

Versie Vanafprijs Macan €118.600 Macan T €124.200 Macan S €139.700 Macan GTS €158.600

De Porsche 718-familie ontspringt de dans der prijsverhogingen niet en wordt procentueel tussen vier en zes procent duurder. Dat betekent dat de prijzen van de open en dichte tweezitters toenemen met €5.100 tot maar liefst €12.000. Die prijsstijging van 12 mille is wel voor de 718 GT4 RS die als enige van de 718-familie een vanafprijs had van ver boven de 2 ton.

Prijslijst Porsche 718 Boxster en Cayman

Versie Vanafprijs 718 Cayman €102.700 718 Cayman Style Edition €111.600 718 Cayman S €123.800 718 Cayman GTS 4.0 €145.100 718 Cayman GT4 RS €246.300 718 Boxster €104.900 718 Boxster Style Edition €114.200 718 Boxster S €126.500 718 Boxster GTS 4.0 €147.300



Porsche Taycan Sport Turismo.

Dan de elektrische Porsche Taycan die net als modellen als de 911 in uiterst veel soorten en smaken te krijgen is. Naast diverse motorversies biedt Porsche de Taycan namelijk aan als sedan, als Sport Turismo én als Cross Turismo. Ook de Porsche Taycan wordt afhankelijk van de gekozen uitvoering vier tot zes procent duurder. De prijzen nemen toe met zo'n €4.900 tot €9.400.

Prijslijst Porsche Taycan

De laatste Porsche waarvan de prijzen dehoogte in gaan is de 911. Het absolute icoon is leverbaar in talloze versies. De 911 is er als Coupé, als Targa en als Cabriolet en elke variant is met een hele reeks zeer uiteenlopende motoren te krijgen. Niet gek dus dat ook de bedragen waarmee de prijzen van de 911 omhoog gaan sterk verschillen. Procentueel nemen de prijzen toe met vier tot zeven procent, maar een paar procent van veel is uiteraard al snel een groot bedrag. De prijzen stijgen dan ook tussen de €8.900 en €17.600. Onderstaande prijslijst maakt direct duidelijk in hoeveel smaken je de 911 wel niet kunt krijgen.

Prijslijst Porsche 911